Dos fallecidos y dos heridos graves tras la llegada de dos embarcaciones a la costa de Almería

ALMERÍA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han perdido la vida y otras dos han resultado gravemente heridas este lunes tras la llegada de dos embarcaciones a la costa de la provincia de Almería, en los términos municipales de Níjar y Vera.

En ambos casos, los heridos han sido evacuados a centros hospitalarios y la Guardia Civil mantiene abiertas investigaciones para esclarecer las circunstancias de los fallecimientos, según ha indicado en un comunicado.

El primer aviso se recibió a las 4,42 horas, cuando se solicitó asistencia sanitaria para un varón localizado en la carretera N-340a, en Vera, que, según los primeros indicios, habría llegado en embarcación. Los servicios sanitarios solicitaron la intervención de las fuerzas de seguridad.

El herido fue trasladado al Hospital de La Inmaculada, en Huércal-Overa, mientras que la persona fallecida en este suceso no habría perdido la vida por ahogamiento, circunstancia que se encuentra bajo investigación, según han apuntado desde la Comandancia.

El segundo aviso se registró a las 8,30 horas, cuando un alertante informó al 112 de la presencia, en la orilla de la playa de Cala Carbón, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, de una persona sin signos vitales y otra herida, que el testigo aseguró que procedían de una embarcación.

El Centro y Mando de Control de la Guardia Civil (062) activó patrullas territoriales, así como a los servicios sanitarios, Policía Local y Protección Civil. El helicóptero del Servicio Aéreo de Instituto Armado trasladó al herido al Hospital Universitario Torrecárdenas, mientras que el fallecimiento de la otra persona fue certificado en el lugar, activándose el protocolo judicial.