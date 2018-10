El editor de Círculo Rojo: "El autor tiene que participar activamente en el proceso editorial"

Publicado 17/02/2018 11:21:35 CET

ALMERÍA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sello editorial Círculo Rojo registró durante el pasado año más de 2.000 títulos diferentes que le llevaron a situarse como uno de los referentes nacionales en el campo de la autoedición; un modelo que, según ha explicado el editor ejidense y escritor Alberto Cerezuela, está aún en evolución. "Todos nos daremos cuenta de que el autor tiene que participar activamente en el proceso de alguna forma. Eso de mando un libro a una editorial y me quedo de brazos cruzados va a desaparecer", ha señalado.

En una entrevista concedida a Europa Press, Cerezuela ha apuntado que la innovación dentro del mundo editorial pasa por "romper con los temas que han estado establecidos desde siempre", de forma que la implicación de los escritores en el proceso posproductivo de la obra debe de ser mayor. "Hay autores acostumbrados a que la editoriales publiquen y los libros se vendan solos, y eso poco a poco ha cambiado", ha explicado.

El novelista ha destacado la influencia de las nuevas tecnologías en la promoción de un libro de un escritor. "Ahora a lo mejor tiene más éxito el libro de un youtuber que el de un escritor que ha ganado muchos premios solo porque el youtuber tiene miles de seguidores en Internet. A eso las editoriales tienen que adaptarse", según ha valorado.

Con ello, ha significado lo que supone la evolución de la autoedición moderna para los escritores, ya que en este ámbito la cuestión no se centra en "lo que te guste editar en cuanto a temáticas" sino en que "se edita todo lo que pase un corte" de calidad. "Puedo publicar un libro sobre chapas de cerveza catalana, que a mí no me interesa, pero a lo mejor hay cien personas a las que sí les interesa y merecen tener ese libro" ha explicado el editor.

"Como en cualquier negocio tienen que salirte los números, pero no queremos prostituir la literatura", ha añadido Cerezuela, quien, no obstante, reconoce que algunos títulos rechazados por no alcanzar los estándares marcados "terminan saliendo" con otras firmas.

En cualquier caso, ha valorado la revolución del mundo de la autoedición al que se han sumado editoriales "tradicionales" como Planeta o Random House, así como otros sellos que hacen "autoedición encubierta" mediante la firma de compromisos mínimos de venta, lo que, según ha advertido, puede "salir más caro que la autoedición abierta".

En el caso de la compañía ejidense, que el próximo viernes celebrará sus IV Premios Editorial Círculo Rojo en el Teatro Cervantes de Almería, la modernización de la autoedición, que hasta ahora estaba "muy desprestigiada", pasa por la mejora de servicios a los autores como son la distribución con grandes superficies y librerías así como la prestación de servicios adicionales de asesoramiento y corrección de las obras, entre otros aspectos.

"Aunque publiquemos 150 libros al mes, hay más libros que se rechazan de los que se aceptan", ha indicado Cerezuela, para quien el verdadero "secreto" de la editorial es "el equipo humano de 20 personas" que "amamos los libros" y "nos ponemos en la piel de los escritores".

DESDE AUTORES NOVELES A CARAS CONOCIDAS

El autor de 'La Almería extraña' afirma que creó Círculo Rojo cuando nadie quiso publicar su novela, de forma que fue a raíz de esa experiencia cuando decidió poner a disposición de otros escritores lo que había aprendido y arrancar el sello. "Al principio todo eran autores noveles y conforme pasaba el tiempo y se veía el buen trabajo en nuestros libros con respecto a otras editoriales importantes, empezamos con escritores no noveles".

La presentadora Sara Escudero, el cantante Javier Ojeda o la gimnasta Almudena Cid, a quien este año se le entregará una mención especial por la edición de una agenda para jóvenes atletas, figuran entre los 8.000 escritores con los que Círculo Rojo ha publicado más de 10.000 títulos, el cinco por ciento de autores no afincados en España. Asimismo, la editorial acompaña y promueve encuentros literarios y firmas de libros en algunas de las principales ferias del país.

Igualmente, la mercantil promueve herramientas al servicio de los escritores que les permite conocer en tiempo real el número de ejemplares vendidos y el lugar en el que se produce la transacción, lo que hace más transparente el proceso de cara a conocer el cobro por las obras.

Para celebrar esta trayectoria, la editorial celebra entre sus escritores sus IV Premios Círculo Rojo, para los que ya hay seleccionados 30 finalistas en diez categorías distintas a quienes se les reconoce sus trabajos en una gala que contará con la participación de rostros como Paco Tous, Nerea Garmendia, Juan José Ballesta o Susana Córdoba, entre otros.

El evento que atrae a más de 500 escritores de fuera de la provincia y que celebra las letras publicadas por la editorial, que agotó las invitaciones hace semanas, cuenta con la colaboración de la marca Costa de Almería y de la Obra Social 'la Caixa'.