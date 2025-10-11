Elegidos los cuatro finalistas del quinto Concurso Internacional de Dirección de Orquesta de la Universidad de Almería

Finalistas de la quinta edición del Concurso Internacional de Dirección de Orquesta de la Universidad de Almería, junto a los miembros del jurado. - UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Edificio de Usos Múltiples del campus de la Universidad de Almería (UAL) ha acogido la semifinal de la quinta edición del Concurso Internacional de Dirección de Orquesta de la institución académica entre ocho jóvenes maestros de otras tantas nacionalidades que superaron la fase previa, a la que concurrieron 80 candidaturas procedentes de 35 países. De ellos, cuatro se han convertido en finalistas.

Los semifinalistas han dirigido frente al jurado un 'ensemble' de viento y uno de cuerda, formados ambos por músicos de la orquesta de la UAL, interpretando piezas de Mozart, y, al filo de las 20,30 horas de este pasado viernes, tras una tarde "completa de talento y excelente nivel", se producía la lectura del acta con la selección de los cuatro finalistas.

Estos han sido William Lai, de Inglaterra; Harris Han, de Estados Unidos; Ulysse Derrien, de Francia, y Elena Barrios, de España, la segunda mujer en dirigir en el concierto final, al que ya llegó hace dos ediciones la israelí Michal Oren.

Tras la lectura a cargo de la directora de Cultura de la Universidad de Almería, Elisa Álvarez, en calidad de secretaria del jurado una edición más, se realizaba el sorteo de bloques a dirigir en los ensayos y en el concierto.

La final de este concurso a la que se enfrentan estas cuatro personas se compone, primero, de un ensayo en el Paraninfo de la UAL en la tarde de este domingo, y de un concierto después, a partir de las 12,00 horas también del domingo en el Auditorio Municipal Maestro Padilla.

En el sorteo ha quedado determinado que abrirá la final Elena Barrios, al corresponderle el bloque primero, dirigiendo el 'Porgi amor' ('Le nozze di Figaro'), de Mozart, en la primera parte, y el 'Allegro maestoso', primer movimiento de la común para todos Sinfonía número 7 en re menor Op.70 de Dvorak.

Le seguirá Ulysse Derrien, en su caso con 'Da tempeste' ('Giulio Cesare in Egitto'), de Haendel, y con el 'Poco adagio' de la obra de Dvorak, mientras que el tercero será Harris Han, que dirigirá 'Kommt ein schlanker Bursch gegangen' ('Der Freischütz'), de Von Weber, así como el 'Scherzo-Vivace' de la Sinfonía.

Por último, cerrará ambas partes del concierto, la primera de ellas con la participación de la soprano Quiteria Muñoz, William Lai, al que ha correspondido 'Si, mi chiamano Mimì' ('La Bohème'), de Puccini, así como el 'Finale-Allegro'.

Finalizado el concierto, el jurado integrado por los directores internacionales Roberto Gianola, Dian Tchovanov y Juanjo Navarro, titular de la Orquesta de la Universidad de Almería, y por la vicerrectora de Cultura y Sociedad, María del Mar Ruiz, como presidenta, y la referida Elisa Álvarez, pasará a la deliberación definitiva.

En dicha deliberación se tendrá en cuenta el conjunto de la interacción de cada candidato con la propia orquesta, tanto en los ensayos como en la puesta en escena final frente al público.

La asistencia a los ensayos de este domingo por la tarde es libre, "abierta a cualquier persona que quiera disfrutar de la música en el Paraninfo del campus de la UAL", según subrayan desde la universidad, desde donde precisan que para el concierto "tan solo quedan unas pocas butacas", que podrán ser ocupadas por los interesados de última hora, una vez que el público con reserva haya ocupado su sitio.

Para la UAL, el 'Concurso Internacional de Dirección de Orquesta Universidad de Almería' "ha vuelto a demostrar que está entre las preferencias de la sociedad almeriense, que espera su celebración año tras año".

El Vicerrectorado de Cultura y Sociedad de la UAL ha vuelto a contar con la colaboración del Consejo Social y de Michelin para "hacer realidad un encuentro internacional que ha calado igualmente en los círculos internacionales de la música de orquesta".

Así, desde la UAL valoran que, edición tras edición, se reciben candidaturas de todo el mundo, con aspirantes cada vez más preparados, según ha destacado Navarro, portavoz del jurado ante los ocho semifinalistas.

En ese sentido, ha felicitado también a Cristian Álvarez, de Colombia; David Marques, de Portugal; Dorian Dimitrov, de Bulgaria, y Celia Cano, de México, por sus "magníficas actuaciones" en la semifinal.