Eracis Plus de Roquetas y el Programa Preventivo Comunitario celebran 'Cuídate, también en fiestas' - AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

ALMERÍA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Programa Preventivo Comunitario 'Ciudades Ante las Drogas' y la Eracis Plus de Roquetas de Mar, financiada por el Fondo Social Europeo Plus, la Junta y el propio ayuntamiento del municipio, junto a las entidades Innova Almería, Protegidas, Engloba, Humanitarios sin Fronteras y la Federación Gitana de Andalucía celebran una segunda edición de la actividad 'Cuídate También en Fiestas'.

Esta iniciativa de sensibilización y promoción de hábitos saludables, busca la adopción de decisiones responsables durante las fiestas por parte de la población y fomentar las relaciones afectivo sexual responsables, según se recoge en una nota.

Está dirigida especialmente a la población joven durante las fiestas de Santa Ana y se celebró el viernes en horario de tarde/noche en el paseo marítimo de Roquetas de Mar, fomentando el ocio y el tiempo libre saludable, en coordinación con el Distrito Sanitario Poniente del Servicio Andaluz de Salud y la Asociación Española Contra el Cáncer.

EL stand informativo ha concentrado varias actuaciones: por un lado, una escenificación de arte urbano del reconocido artista roquetero, Sevi2Face, que pintó en directo un mural ilustrativo inspirado en los hábitos saludables entre la población joven, se elaboró un reparto de alcoholímetros gratuitos, información y materiales de entidades que trabajan en la prevención de adicciones y la promoción de conductas sexuales seguras, la prevención del tabaquismo y la sensibilización sobre los riesgos de la exposición prolongada al sol sin protección, así como del tabaco y el consumo excesivo de alcohol como factores de riesgo para distintos tipos de cáncer.

Esta segunda edición se ha celebrado como respuesta al éxito cosechado el año anterior y la gran aceptación e interés por parte de las personas que visitaron la feria, mostrando la sinergia entre las diferentes administraciones públicas implicadas y las entidades del Tercer Sector especializadas en la sensibilización y reeducación de los diferentes colectivos sociales en materia de salud y bienestar, demostrando que Eracis Plus es el nexo entre todos ellos.

Esta actuación se enmarca dentro del Fondo Social Europeo Plus, financiado por la Unión Europea y cofinanciado por la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y el ayuntamiento.