La Ermita de Torregarcía en Almería celebra este domingo el 523 aniversario de la aparición de la Virgen del Mar

Archivo - Imagen de archivo de la procesión de la Virgen del Mar durante la romería en el entorno de la Ermita de Torregarcía, en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ermita de Torregarcía volverá a convertirse este domingo, 11 de enero, en punto de encuentro de miles de romeros con motivo de la Romería en honor de la Virgen del Mar, patrona de la ciudad de Almería, que se celebra el segundo domingo del año y recuerda el 523 aniversario de la aparición de su imagen en las aguas de la playa que lleva su nombre.

El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias, ha establecido un dispositivo especial en el que participan efectivos de Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, así como un veterinario municipal, sin olvidar otros servicios del Área de Cultura, de Movilidad Urbana o de la Brigada de limpieza, señalización y obras.

Además, también habrá efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Seprona y Cuerpo Nacional de Policía. A ellos se suma una ambulancia durante todo el servicio y la coordinación en caso de activación de emergencias para gestión de más recursos se realizará como siempre a través de Protección Civil de la Junta, Emergencias 112 y el 061, según ha detallado el Consistorio en un comunicado.

Al igual que en años anteriores, por razones de seguridad, se prohíbe el acceso a la Romería a vehículos de más de 3.500 kilos y solo podrán llegar hasta donde termina el Paseo Marítimo de Retamar. Los caballos no podrán moverse por la zona de público, venta ambulante y atracciones y no se pueden utilizar drones.

SERVICIO DE AUTOBÚS

El Ayuntamiento ha informado de que Surbus, empresa concesionaria del Servicio de Transporte Urbano de Almería, ha puesto a disposición de los ciudadanos un servicio especial de autobuses con motivo de la Romería.

En concreto, se ha habilitado la línea 38, Trayecto 1, con salida desde Stella Maris, Jesuitinas, y recorrido hasta Torregarcía por la carretera de Ronda. Las salidas se han fijado a las 9,30, 11,10 y 12,50 horas, con paso por la avenida de la Estación, carretera de Ronda, carretera de Níjar, Los Molinos, La Cañada, Venta Gaspar, San Vicente y El Alquián.

El servicio de regreso se ha programado a las 10,20, 12,00 y 16,00 horas, desde Torregarcía y con recorrido por El Alquián, San Vicente, Venta Gaspar, La Cañada, Los Partidores, Árbol del Paraíso, Antonio Muñoz Zamora, avenida del Mediterráneo, avenida Cabo de Gata y Stella Maris.

Asimismo, se ha dispuesto un segundo recorrido de la línea 38, en este caso con salida desde Rambla-Celia Viñas y acceso a Torregarcía por la avenida Cabo de Gata. Las salidas de este trayecto se han establecido a las 10,20, 12,00 y 13,40 horas, con paso por Rambla-Celia Viñas, avenida Cabo de Gata, avenida del Mediterráneo, Antonio Muñoz Zamora, Árbol del Paraíso, Los Partidores, La Cañada, Venta Gaspar, San Vicente y El Alquián.

El regreso se ha previsto a las 11,10, 12,50 y 16,30 horas, desde Torregarcía y con itinerario por El Alquián, San Vicente, Venta Gaspar, La Cañada, Los Partidores, Los Molinos, carretera de Níjar, carretera de Ronda, Gregorio Marañón y Rambla-Celia Viñas.

El precio del billete se ha fijado en dos euros para el trayecto de ida y en tres euros para el billete de ida y vuelta.

HORARIOS Y RECORRIDO

La jornada comenzará a las 9,00 horas con la Misa de Romeros en el Santuario de la Virgen del Mar, presidida por el prior del convento, rector del santuario y consiliario de la hermandad, Fray Vicente Grau i Monrós. Tras la eucaristía tendrá lugar la salida de la comitiva, con el traslado de la imagen hacia la playa de Torregarcía.

A las 11,00 horas está prevista la llegada de la comitiva al torreón de la playa de Torregarcía, desde donde la Virgen será portada hasta su ermita, acompañada por la Banda Municipal de Música de Almería.

Posteriormente, a las 12,30 horas, se celebrará la Eucaristía en la Ermita de Torregarcía. La Santa Misa Estacional estará presidida por el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, y contará con la participación de la Agrupación Folklórica Alcazaba.

Entre las 13,30 y las 16,30 horas, los fieles podrán participar en la veneración de la Santísima Virgen del Mar en la Ermita de Torregarcía, uno de los momentos centrales de la jornada.

El regreso desde la ermita se iniciará a las 16,30 horas, con un amplio recorrido que discurrirá por la Ermita de Torregarcía, la carretera AL-3115, la carretera N-344, la rotonda de la N-344 con la N-349, la rotonda de El Alquián, la carretera de Níjar y el bulevar de El Alquián, con parada frente a la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Asimismo, el itinerario continuará por Costacabana, con parada en la iglesia de los Varones Apostólicos, y por el bulevar de La Cañada, con parada frente a la Iglesia de San Urbano.

La comitiva seguirá por la rotonda de Los Partidores en dirección a la AL-12, la rotonda de la CASI hacia el centro de la ciudad, la rotonda del Estadio de los Juegos Mediterráneos, la rotonda de El Puche y la avenida de la Tolerancia, donde se ha previsto una parada en la Parroquia de Santa María de El Puche.

Desde este punto, el itinerario continuará por la avenida de la Tolerancia hacia la rotonda de El Puche, en dirección a la carretera de Níjar hacia Los Molinos, con parada en la Ermita de San Antonio.

A continuación, se tomará la vía de servicio de la carretera Níjar-Los Molinos hasta la carretera de Ronda, con parada frente a la Iglesia de San José, para seguir por la calle Real del Barrio Alto, realizar parada en la calle Caravaca y continuar por la avenida Federico García Lorca en sentido descendente, la calle Alcalde Muñoz y la Plaza de San Sebastián, donde se efectuará una nueva parada.

La llegada final se ha fijado a las 19,00 horas en la Plaza de San Sebastián, desde donde la imagen será procesionada a hombros por la Puerta de Purchena, la calle Las Tiendas con parada en la Iglesia de Santiago, la Plaza Flores, la calle Plácido Langle, la Plaza San Pedro con parada en la iglesia, las calles Siloy, Real y Gravina, y la Plaza Virgen del Mar, donde se realizará la bendición y el cante de la Salve, antes de la entrada en el Santuario.

En la zona sur de la ermita, el acceso a los aparcamientos se realizará por la avenida de El Toyo y el Paseo de Retamar hasta la propia ermita. La circulación en estos accesos estará dirigida por efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil.

El autobús contará con una parada junto al antiguo torreón de vigilancia. Asimismo, se ha habilitado una zona de aparcamiento para personas con movilidad reducida en la parte trasera de la ermita, a la que se accederá por el camino de la costa, y que estará debidamente señalizada desde el primer filtro de desvío al parking.

CONSEJOS

Desde el Ayuntamiento se ha recordado una serie de recomendaciones dirigidas a garantizar el buen desarrollo de la romería. En este sentido, se pide que el fuego se realice únicamente en la zona de barbacoas y que se extreme la precaución al estacionar los vehículos sobre plantas secas, ante el riesgo de incendio. Asimismo, se apela al respeto al medio ambiente, al tratarse de un Parque Natural.

Del mismo modo, no está permitido el acceso de caballos a la zona de público, en el entorno de la ermita, la zona de venta ambulante y los ambigús, y se solicita conducir con precaución en los aparcamientos.

También se prohíbe el uso de pirotecnia y drones, así como aparcar en zonas no habilitadas, ya que los vehículos podrían quedar atascados en la arena o impedir la salida de otros.

Se recomienda salir con antelación de casa o utilizar el transporte público para evitar retenciones tanto a la llegada como al regreso, y, en caso de emergencia, acudir a cualquier miembro uniformado o llamar al 112, con un dispositivo especial de atención ubicado en el edificio de coordinación situado frente a la ermita, junto al torreón.