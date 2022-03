La escritora Cary Simonet publica la novela 'La joven del foulard de estampados rojos' con Círculo Rojo

ALMERÍA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La escritora Cary Simonet ha publicado con la editorial 'Círculo Rojo' su primera novela 'La joven del foulard de estampados rojos', una obra que muestra lo "azaroso" que puede ser el destino y que versa sobre la "vida y los caminos por los que te puede llevar".

"La vida es como una ruleta que gira alrededor del tiempo y hagamos lo que hagamos, todo tiene un inicio y un final", sostiene Simonet.

Amante de la escritura desde su adolescencia, ahora muestra a través de cuatro años de creación que han desembocado en 'La joven del foulard de estampados rojos que siempre ha tenido claro que "querer o saber escribir, no convierte a una persona en escritor o escritora, por lo que, antes de tomar la decisión de publicar la novela, me dejé carcomer muchas veces por la duda, sin embargo, en ningún momento dejé de escribir, porque era algo que necesitaba hacer, independientemente de mi decisión final".

"Cuando hablo de poesía, más bien me refiero al romanticismo de la obra, porque un sentimiento es poesía, una lágrima es poesía, sostengo que una rosa es sinónimo de poesía, a consciencia de que, así como es improbable que un poeta no sea romántico, se puede ser romántico sin ser un poeta, y yo me he aferrado a las cosas que me han emocionado, que me han transportado hasta las fantasías más recónditas", ha señalado.

Simonet ha trasladado que en su primera novela se trasluce que se ha "aferrado a lo que han querido mis manos y mis ojos, también he cerrado los ojos para poder escuchar, he dejado de escuchar para sentir lo que transmite un rayo de sol y percibir cuanto es capaz de perfumarse la brisa en sus galanteos con el otoño".

"He recorrido carreteras sin una meta, solo para poder ser condescendiente con los caprichos de este ánimo inquieto y tímido, cuando se le ha antojado el querer ver el verde de los árboles", añade ella misma", ha asegurado.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar temas con los que podrá identificarse.

Los personajes de esta historia tratan de construir su destino como pueden, pero no siempre los sucesos se desarrollan en base a lo que ellos se proponen, como ocurre en la vida real, si bien la obra tiene muchos momentos de marcada fantasía.

Se trata de una novela que habla sobre la vida y los caminos por los que puede llevar, en palabras de una de sus personajes.

"Esta historia no tiene ni pies ni cabeza, y es al mismo tiempo veraz, como el fulgor del crepúsculo que motea de rosáceo el cardado del horizonte", ha concluido la autora.

En 'La joven del foulard de estampados rojos', la causalidad engendra casualidad en los presagios de un ensueño, dando vida a una silhouette que infundirá, en el anhelo de un joven arquitecto, fantasías que irán condicionando los textos en el recuento que ansiosamente escribe.

Cuenta la historia de Giulia Molinari Benavent, una talentosa diseñadora que cambia su percepción del amor tras una dramática historia sentimental. Trasladándose a un apartamento en el característico barrio de los pintores (Montmârtre), asiste a un misterioso encuentro con Madame Marilou; una señora pomposa y de aire antiguo que, en el momento menos pensado, la reporta a circunstancias cruciales de un pasado ante ella ignoto.

Las perspectivas de llevar una vida serena dan un vuelco inesperado cuando Giulia, sin darse cuenta, se sorprende en una lucha continua por mantenerse fiel a sus convicciones, siendo engullida en la voluptuosidad de un triángulo amoroso, mas, ¿cuánto podrá resistirse a la fuerza de sus deseos.

El destino, lleno de misterios y presagios, construye los caminos de La joven del foulard de estampados rojos: corregir un error del pasado no bastará para custodiar la vida que precoz emprenderá el vuelo.