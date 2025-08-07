La Escuela de Verano Inclusiva del Espacio Alma de Almería refuerza la conciliación familiar de 25 hogares con menores

Paola Laynez y Francisco González Bellido, durante su visita a la Escuela de Verano Inclusiva del Espacio Alma de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, y el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco González Bellido, han visitado este jueves la Escuela de Verano Inclusiva del Espacio Alma, gestionada por la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM), que beneficia a 25 familias.

A esta escuela asisten menores con necesidades educativas especiales junto a sus hermanos y tiene como principal objetivo, según ha indicado el Consistorio en una nota, "favorecer la conciliación de sus familias aportando un entorno educativo y de ocio adecuado para los niños y niñas".

Laynez ha afirmado que "es una escuela de verano diferente y especializada, donde vienen menores con cualquier tipo de discapacidad, y lo hacen acompañados de sus hermanos, y eso facilita la conciliación a sus familias. Esto es la inclusión cien por cien".

"La escuela está apoyada por psicólogos, y cuenta con talleres, actividades de interior e interior, van dos veces a la semana a la piscina, y beneficia a 25 familias", ha añadido la edil 'popular'.

Por su parte, González Bellido ha explicado que "esta escuela de verano está financiada por el Plan Corresponsables, que ejecuta el Ayuntamiento de Almería por un importe total de 178.000 euros, y es de las más especiales de las que apoya la Junta de Andalucía. Busca integrar a niños y niñas con discapacidad con sus hermanos".

"Este proyecto es muy importante, puesto que facilita la corresponsabilidad, con el fin de crear una Andalucía, y en nuestro caso Almería, más justa e igualitaria, con acciones reales como esta escuela de verano", ha subrayado el delegado territorial.

El presidente de la FAAM, Valentín Sola, que también ha estado presente en la visita, ha indicado que "la Escuela de Verano del Espacio Alma es un ejemplo de cómo se puede conciliar la vida familiar y laboral durante los meses de verano sin dejar a nadie atrás".

"Desde FAAM agradecemos al Ayuntamiento y a la Junta su compromiso con un modelo inclusivo y accesible, que permite a las familias contar con un recurso de calidad donde sus hijos, con y sin discapacidad, pueden convivir, aprender y disfrutar en igualdad", ha declarado.

En este sentido, Sola ha indicado que, para la federación, "gestionar esta escuela de verano es mucho más que una actividad educativa o de ocio; es una herramienta para construir una sociedad más justa, que entiende la diversidad como un valor y no como una barrera". "Seguiremos trabajando de la mano de las administraciones para garantizar recursos que respondan a las verdaderas necesidades de las familias almerienses", ha concluido.