Espadas: Los pactos PP-Vox son "realidades" y no "inventos" como hablar de acuerdos del PSOE con Bildu

ALMERÍA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha subrayado este lunes que los acuerdos de gobierno entre el PP y Vox son "realidades" que se están produciendo en varias comunidades autónomas, de forma que "ya no son especulaciones" ni "inventos" como los que, en su opinión, se propagan cuando se habla de acuerdos de gobierno entre el PSOE y EH Bildu que "ni los ha habido ni los habrá".

Así lo ha aseverado el dirigente socialista en una atención a medios en Almería junto al cabeza de lista del PSOE al Congreso por dicha provincia en las elecciones generales del 23 de julio, Antonio Hernando, ante quien ha defendido que "de lo que se trata" en dichos comicios es de "decidir sobre dos modelos para construir la España que tenemos".

En esa línea, Espadas ha reivindicado "el modelo de los socialistas", que "construye y consolida sobre pilares bien cimentados" durante los cuatro años de la última legislatura, y que apuesta por la "mejor versión de España, que es aquella que apostó hace cuatro años por consolidar, por conquistar, por seguir ampliando libertades, derechos y, sobre todo, por proteger a la gente y generar un espacio y una sociedad más justa", ha abundado.

Frente a ello, ha puesto de relieve que "ahora estamos viendo al PP y a Vox ser capaces de dar pasos atrás", de pactar "retrocesos en derechos conquistados, en políticas en relación con la igualdad entre mujeres y hombres, o en derechos directamente de las mujeres".

En esa línea, el líder del PSOE-A ha advertido de que "se están poniendo en cuestión" con dichos pactos del PP y Vox en comunidades autónomas "conquistas en términos de libertades públicas, en términos sociales", que "se están entregando a cambio" de que Vox presida "la institución más importante de una comunidad" como es su parlamento o asamblea legislativa, y ostente así "la segunda autoridad" más importante de una administración autonómica como es "la presidencia de su parlamento", según ha subrayado.

Espadas ha criticado además que para esas responsabilidades se elija a "perfiles que pertenecen a una fuerza política --en alusión a Vox-- que niega, por ejemplo, la violencia de género", y ha considerado que, "como mínimo, eso debería llamar la atención del electorado para fijar hasta qué punto al Partido Popular le importa poco este tipo de cuestiones, cuando sencillamente la regala o la entrega a una fuerza política que se las pide a cambio de su apoyo".

El secretario general del PSOE-A ha añadido que "esto no tiene nada que ver con cualquier otra cuestión en la que se pueda hablar de otro tipo de escenarios, otro tipo de acuerdos políticos".

"EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS" PARA EL PP EN SUS PACTOS CON VOX

"Es tan sencillo como decir que ahora ya el Partido Popular y Vox están pactando claramente elementos que significan retrocesos en derechos para los españoles en comunidades autónomas donde el fin para el PP justifica los medios", mientras que "para el PSOE eso en ningún caso debería ser así", según ha remarcado.

En esa línea ha aludido a hipotéticos acuerdos del PSOE con Bildu para gobernar, y ha subrayado que "no hay ministros de esa fuerza política en el Gobierno, ni había ningún tipo de acuerdo de gobierno, ni lo habrá con esa fuerza política, con Bildu", por parte de los socialistas.

"Sin embargo, sí hay acuerdos de gobierno del Partido Popular con Vox", según ha remarcado Espadas, que ha puesto de relieve que "los ha habido en Andalucía", donde Juanma Moreno fue investido en enero de 2019 presidente de la Junta "por un acuerdo escrito con la extrema derecha" de Vox, "el primero que se alcanzó en España", según ha subrayado antes de añadir que ya "hay acuerdos de gobierno en Castilla y León y en otras comunidades autónomas" entre ambas formaciones.

Por tanto, "estamos hablando de realidades claras en un caso" --el de los pactos de PP y Vox-- que "ya no son especulaciones", sino "una coalición 'de facto' que no sólo está cogobernando en algunos territorios, sino que además está cediendo en derechos y retrocediendo en lo que han sido conquistas en estos últimos años de nuestro país a través de gobiernos progresistas", según ha abundado Espadas.

"Esta es una realidad y la otra --en alusión a los acuerdos del PSOE con Bildu--, sencillamente, ese invento y permanente difamación en la que entra la derecha cuando, sencillamente, quiere descalificar sin argumento y no es capaz de hablar de lo que quieren hablar los españoles", ha sostenido Espadas, que al respecto se ha preguntado por qué, si no es por ese motivo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no acepta debates" para la campaña electoral o "por qué no habla de sus políticas".

"¿Por qué no dice, por ejemplo, qué va a hacer en materia de reforma laboral o en materia de pensiones?", ha preguntado también el líder del PSOE-A en referencia a Feijóo, del que ha alertado además que "parece que una de las decisiones que quiere derogar" si llega a gobernar es la reforma laboral que "está creando en Andalucía o en España más contratos indefinidos que nunca" y "está permitiendo el acceso al empleo a jóvenes y a mujeres de forma especial".

Así las cosas, Espadas ha concluido animando a hablar de cara al 23J "de eso" y, "sobre todo", a que el PP y su líder, Feijóo, "nos cuenten qué quiere hacer con España, aparte de derogar".