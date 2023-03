Espadas pide a Moreno recursos para el acuerdo en Mesa Sectorial y que aclare el trasvase de fondos a sanidad privada

VÉLEZ-RUBIO (ALMERÍA), 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha reclamado este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "de una vez por todas llegue a un acuerdo en la Mesa Sectorial con sindicatos y ponga encima de la mesa recursos económicos y un modelo de gestión que esté a la altura" de las necesidades de la sanidad pública y de la Atención Primaria en particular.

En declaraciones a los medios de comunicación ante el centro de salud de Vélez-Rubio (Almería), Espadas ha reclamado igualmente a Moreno que "sea transparente y que nos explique por qué sigue trasvasando recursos, el presupuesto público, a la sanidad privada" y recriminarle que en ese caso se aboca a la sanidad pública "no pueden prestarle el servicio" a sus usuarios, por lo que se ha preguntado "por qué no invierte esos recursos en la propia sanidad pública".

El líder de los socialistas andaluces ha sostenido sobre la gestión sanitaria del Gobierno andaluz que "Moreno Bonilla no hace más que buscar justificaciones y decir que los socialistas estamos trazando un bulo sobre la sanidad pública y la Atención Primaria", por lo que ha recriminado al presidente de la Junta de Andalucía "ese mundo de ficción, de cuanto de hadas en el que vive Moreno Bonilla y que nos cuenta cada semana en el Parlamento".

"Estamos en la comarca de los Vélez", ha proseguido explicando Espadas, quien ha planteado que "son los vecinos los que me trasladan que éste es el día de sus vidas, la atención que están recibiendo de sus médicos de Atención Primaria y las listas de espera que están sufriendo en hospitales de referencia como la Inmaculada en Huércal Overa".

Espadas ha afeado a Moreno que "ésta es la realidad, la verdad que no quiere ver", a lo que ha sumado que "ésas son las mentiras que traslada cuando dice no hay un problema muy grave", antes de recordar que "las listas de espera quirúrgicas no se actualizan desde junio de 2022".

"Qué tiene que ocultar cuando no actualiza estas listas", se ha preguntado Espadas, quien ha lamentado la falta de información oficial en ese sentido por cuanto "sólo podemos tener datos de los pacientes que nos dicen que tiene que esperar meses".

El secretario general del PSOE se ha lamentado del hecho de que "los pacientes hayan dejado de ver presencialmente a sus médicos de Atención Primaria, que tengan que esperar días para que los puedan atender", o que "no se vea un pediatra desde hace mucho tiempo", y colegir de estos argumento si "ésta es la Atención Primaria que quiere el señor Moreno Bonilla para los andaluces?".

En la misma línea se ha mostrado el secretario general del PSOE de Almería, Juan Antonio Lorenzo, quien ha advertido del "desmantelamiento" de la sanidad pública, algo que se comprueba en el hospital de Huércal-Overa.

Ha detallado que existen 18.500 pacientes en lista de espera, un 80 por ciento más desde que gobierna el PP. Ha avisado del déficit de 500 profesionales médicos en la provincia, que cuenta con una ratio de enfermería de las más bajas y donde faltan 2.500 profesionales.

La candidata socialista de Vélez-Rubio, María Pérez, ha reclamado que el centro de salud local vuelva a prestar los servicios que han sido eliminados con Moreno Bonilla, que "no haya que venir a las siete de la mañana para poder tener una cita, que se pueda contar con un pediatra y que las citas estén abiertas".

"Reivindicamos que nuestra salud sea lo principal, es lo que los vecinos y vecinas de Vélez queremos", ha subrayado.