Esteban (IU) aprecia "desigualdades" en la ciudad debido a que el PP ha estado "gobernando a base de impulsos"

Publicado 26/01/2015 16:45:26 CET

ALMERÍA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Alcaldía en Almería y concejal en la oposición, Rafael Esteban, ha señalado que el principal problema que presenta la ciudad es la "desigualdad" que existe entre los barrios a la hora de aplicar las inversiones debido a que el PP ha estado "gobernando a base de impulsos". "La Rambla es un ejemplo de desigualdad. Yo invito a cualquier ciudadano a que recorra la Rambla de arriba a abajo y vea las diferencias de la ciudad, cómo está por arriba y cómo se mantiene por abajo. Eso da idea de la sensibilidad del PP".

En una entrevista a Europa Press, Esteban ha rechazado el modelo de ciudad desarrollado hasta ahora por el gobierno local, basado en "concesiones administrativas" y determinados convenios urbanísticos que han conducido a severas diferencias entre las distintas zonas de la capital.

En esta línea, ha criticado que el equipo de gobierno haya abogado por aplicar inversiones como la efectuada en el Parque de Las Familias; un espacio "que no ha pedido nadie" al contrario que con el Parque de La Molineta, para el que "se han presentado miles de firmas y ha habido presión ciudadana, pese a lo cual no se ha hecho todavía".

"No es razonable que se inviertan casi siete millones en el parque cuando hay en la ciudad barrios que o tienen zonas verdes muy deterioradas o no tienen. Ese desequilibrio existe", ha afirmado el edil de IU, quien también ha reprochado la "carencia de políticas culturales" por la falta de "bibliotecas" o "centros cívicos" en los barrios así como la existencia de instalaciones deportivas "privatizadas", que hacen que practicar deporte "cueste dinero".

De la misma manera, ha apuntado las obras realizadas en el acceso de Poniente de la ciudad, en la que se han adquirido naves industriales para su demolición y apertura de nuevas zonas de esparcimiento. "Nosotros hubiéramos hecho lo contrario de lo que se ha hecho. Se han gastado tres millones de euros para tener detrás un barrio sin infraestructuras", ha dicho en relación a la zona de Pescadería.

Para Esteban, las actuaciones del gobierno local han supuesto un "maquillaje" ante los problemas y necesidades de la capital donde se han hecho obras "para salir del paso" y en donde se han efectuado concesiones "que han hecho aguas" y "cuestan muchísimos millones de euros" a los almerienses.

En esta línea, ha anunciado que entre las medidas que su formación piensa adoptar si llega a la Alcaldía se encuentra un plan de empleo para "afrontar la situación que atraviesan las familias almerienses". "No podemos permitir que haya familias a las que corten la luz y el agua por no la pueden pagar y no tengan ingresos", ha manifestado el candidato de IU, quien se ha comprometido a impulsar las políticas sociales para avanzar en los servicios, que "son los mismos desde hace 25 años".