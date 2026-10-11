La eurodiputada Carmen Crespo (PP) recibe un premio internacional por su "defensa del sector hortofrutícola"

Galardonados por Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas, Uva de Mesa y otros Productos Agrarios de la Región de Murcia (Apoexpa) en la V edición de sus Premios Internacionales 'The Grape Night', entre quienes figura Carmen Crespo. - PP DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y coordinadora de Agricultura y Política Rural del PP, Carmen Crespo, ha sido distinguida por la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas, Uva de Mesa y otros Productos Agrarios de la Región de Murcia (Apoexpa) en la quinta edición de sus Premios Internacionales 'The Grape Night', "en reconocimiento a su defensa del sector hortofrutícola español tanto en España como en las instituciones europeas".

La gala, celebrada en Madrid en el marco de la Feria Internacional Fruit Attraction, también distinguió a José María Pozancos por su dilatada trayectoria en Fepex, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su "apoyo al sector agrícola", según han explicado desde el PP de Almería en una nota difundida este domingo.

Carmen Crespo ha agradecido a Apoexpa un reconocimiento que ha recibido "con una gran emoción", y que supone también "un aliciente" para seguir defendiendo, con "firmeza y determinación", a quienes "hacen del campo su forma de vida y constituyen un motor económico y social para España".

Asimismo, reivindicó el "carácter estratégico del sector hortofrutícola para garantizar la soberanía alimentaria de Europa" en un contexto de "creciente incertidumbre internacional".

En este sentido, defendió que Europa "debe apostar por su capacidad para producir alimentos y proteger a quienes los producen". Para ello, reclamó un Marco Financiero Plurianual que "esté a la altura de los desafíos del sector con el mantenimiento de un presupuesto sólido para la Política Agraria Común (PAC) que venga a blindar las ayudas directas y acopladas a los agricultores y ganaderos, así como el nivel de apoyo europeo a las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) que son claves en la innovación" de un sector que en el primer semestre de 2026 ya arroja un volumen de negocio de más de 11.000 millones de euros.

Crespo defendió una "política comercial que garantice condiciones justas" para los agricultores y la industria agroalimentaria, con "controles más rigurosos a las importaciones y la exigencia de reciprocidad sanitaria y fitosanitaria a los productos procedentes de terceros países".

Por otro lado, la eurodiputada almeriense reivindicó el agua como una "cuestión de Estado" y una "prioridad estratégica para garantizar el futuro de la agricultura española", y defendió que Europa tiene ya que impulsar un Plan de Inversiones en Infraestructuras Hídricas que permita "dar respuesta a las necesidades del regadío y del conjunto del sector agrario", con inversiones que "aseguren la disponibilidad de agua".

"Comprometernos con el agua es comprometernos con la justicia social", en palabras de Crespo, para quien ello pasa por abrir "de forma urgente" la Directiva Marco del Agua en Europa para "flexibilizar toda la normativa que asfixia a nuestros regantes, agricultores y productores y, sobre todo, evitar la limitación de los recursos hídricos en 2027".

Por último, Carmen Crespo ha defendido la necesidad, a su juicio, de "impulsar cambios en la gestión forestal y en la Ley de Montes que permitan compatibilizar la protección medioambiental con el aprovechamiento sostenible y la prevención de incendios".

"Tenemos que proteger nuestros montes, pero también gestionarlos. El medio rural necesita políticas que favorezcan la actividad agraria, el mantenimiento del territorio y la prevención de los incendios", ha enfatizado Carmen Crespo.