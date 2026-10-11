"No Sabía Quién Era, Pero Ha Encontrado Un Lugar Seguro": La Policía Local Rescata A Un Perro Perdido En La Ma-19. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha pedido colaboración ciudadana para encontrar a los dueños de un perro que este domingo ha sido rescatado que vagaba perdido en la autopista Ma-19.

Los agentes han cortado la circulación para rescatar el animal y, poco a poco, han logrado que se calmara.

Mientras llegaba el servicio de recogida de animales, un agente se ha quedado a su lado, sujetándolo con cuidado y dándole, como ha explicado el cuerpo en redes sociales, "algo que también importa cuando tienes miedo", tranquilidad.

"Él no sabía quién era ese policía. Pero, durante un rato, ha encontrado en sus brazos un lugar seguro. Porque proteger también es esto", han apuntado.