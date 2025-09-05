El exalcalde de Albanchez (Almería) irá a juicio por prevaricación acusado de más de 20 contratos irregulares

Archivo - Ciudad de la Justicia de Almería. - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 5 de Almería acogerá el juicio contra el exalcalde de Albanchez Francisco Martínez acusado de un delito de prevaricación por realizar 19 contratos de personal "sin ninguna convocatoria previa ni ningún tipo de prueba" entre 2011 y 2015 así como por la firma de hasta tres decretos para realizar otras tres contrataciones a cargo de una subvención "sin proceso selectivo alguno".

La Fiscalía Provincial de Almería tiene previsto solicitar para el exregidor socialista diez años de inhabilitación para cargo o empleo público por un delito continuado de prevaricación del que también acusa, en condición de cooperadora necesaria, a la exsecretaria-interventora municipal, para quien interesa ocho años de inhabilitación.

Según recoge el escrito provisional de acusación, consultado por Europa Press, el exalcalde habría actuado "con pleno conocimiento de la ilegalidad de su proceder" a la hora de efectuar contrataciones, tanto temporales como indefinidas, en el ámbito del sector público "sin ninguna convocatoria previa ni ningún tipo de prueba".

En este sentido, sostiene la Fiscalía que "era plenamente consciente de que su actuación impedía que otras personas tuvieran conocimiento de la posibilidad de acceder a un empleo público y pudieran acreditar méritos para cubrir esas plazas".

Entre los contratos irregulares que sustentan la acusación, figuran fichajes municipales para peones destinados a labores de jardinería, acondicionamiento de la guardería municipal, arreglo de calles, monitores de escuela de verano, socorristas, instructores, limpiadoras o albañiles para construcciones de fuentes, entre otros, tanto para periodos de varios meses como de manera indefinida.

Del mismo modo, durante el año 2015 el acusado habría firmado hasta tres decretos de la Alcaldía para contratar, con cargo de una subvención, a personal laboral temporal "sin convocar proceso selectivo previo alguno". En este sentido, la secretaria-interventora habría respaldado dichos decretos "sin formular reparo alguno pese a tener conocimiento de la ilegalidad del proceder".

Mediante dichos decretos se pudo contratar a tres personas supuestamente 'a dedo' por periodos de dos meses para realizar trabajos de limpieza, jardinería y acondicionamiento de mobiliario urbano. El juicio está previsto para el 13 de mayo del próximo año en la Ciudad de la Justicia.

Martínez fue alcalde por el PSOE y posteriormente se mantuvo en la Alcaldía hasta las elecciones municipales de 2015, cuando se produjo un empate en el número de votos con la Agrupación Independiente de Albanchez (Aipal) que se solucionó con el lanzamiento de una moneda al aire ante la que el exprimer edil pidió cara, pero salió cruz.