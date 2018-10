Exalcalde de Albox (Almería) Rogelio Mena, a juicio en octubre acusado de pagar viajes privados con dinero público

Publicado 05/09/2018 14:46:10 CET

ALMERÍA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vista oral contra el exalcalde de Albox (Almería) Rogelio Mena acusado de gastar más de 2.000 euros de dinero público en viajes y comidas de carácter privado se celebrará en octubre.

Mena, quien tuvo que abandonar el cargo en 2016 para cumplir dos años y seis meses de inhabilitación especial a los que fue condenado por denegar información a la oposición, está procesado en este caso por presuntos delitos de prevaricación y continuado de malversación de fondos públicos.

Fuentes judiciales han indicado a Europa Press que la vista oral está señalada para el día 10 de octubre, a las 11,15 horas en el Juzgado de lo Penal 1 de la capital.

Este nuevo enjuiciamiento llega después de que Mena haya anunciado mediante un comunicado que ha solicitado al juzgado que le condenó a inhabilitación especial, el mismo, la liquidación de la sentencia tras el cumplimiento íntegro de la medida ya que se cumplen los dos años y medio desde el pleno de la corporación local de Albox en el que, en sesión extraordinaria y urgente, dio cuenta del auto del juzgado para la ejecución del fallo.

En el citado comunicado, remitido el martes, el ex alcalde albojense repite que sigue "pensando que no se debió condenar, cuando se había demostrado que quien realizaba las resoluciones era un servicio jurídico externo implicado en otro proceso" y lamenta que "los inquisidores de turno no hayan cejado en una persecución y acoso permanente con noticias falsas desde perfiles falsos y denuncias sin base alguna ni sentido ante los juzgados que han ido decayendo y absolviendo los tribunales".

En el procedimiento penal que se va a sustanciar en octubre, el Ministerio Público interesa 18 meses de cárcel y ocho años de inhabilitación especial para cargo público, además del pago de una multa de ocho meses con cuota diaria de 20 euros e inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo durante tres años.

Según el relato del fiscal, el exalcalde albojense, que accedió al cargo en 2003, "tomó la decisión, que no documentó por escrito", de realizar "determinados desplazamientos por actividades ajenas a su cargo público, cargando los gastos derivados de los mismos, alojamiento y manutención según las ocasiones, a la cuenta de las arcas municipales".

En su escrito, consultado por Europa Press, remarca que lo hizo "aún siendo sabedor de la irregularidad que suponía tal proceder" y considera acreditado que defraudó presuntamente al erario municipal una suma total de "2010,83 euros al haber realizado estos gastos con independencia y sin tener que ver con su condición de cargo público del Ayuntamiento de Albox".

Detalla el Ministerio Público que percibió la cantidad de 346,79 euros por una estancia de tres días en Madrid en junio de 2013 cuando la finalidad del viaje fue "acudir a una actuación de Gospel Factory Oficial, acto vinculado al MCA-UGT de Industria celebrado en el Melia Castilla en Madrid" y hace alusión a otro desplazamiento a Madrid y a Burgos en octubre "sin que conste que se efectuase en interés de la corporación local" en el primer caso y como delegado del Congreso Federal de UGT en el segundo. Por estos habría percibido 294,5 y 199,54 euros, respectivamente.

El fiscal refiere otros dos viajes a Madrid, en noviembre de 2013 a fin de asistir a la presentación de un libro editado por la Fundación Anastasio de Gracia-Fitel y en julio de 2014 para asistir a un acto sindical de homenaje y reconocimiento. El cargo para las arcas públicas fue de 294,5 euros en ambos casos.

También apunta desplazamientos y comidas en Almería capital, todas en sábado, y que tuvieron lugar entre mayo de 2013 y octubre de 2014. Hay gastos que oscilan entre los 7,90 a los 82 euros y contabiliza una decena de dietas de este tipo.

Mena anunció en 2015 que abandonaba la militancia del PSOE para fundar Socialistas Albojenses tras concurrir en los comicios municipales bajo esas siglas. Lo hizo junto a ocho ediles que se reincorporaron a las filas socialistas tras abandonar el exregidor el cargo por mandato judicial.