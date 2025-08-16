La exposición itinerante 'Ciencia en Ruta' de la UAL finaliza la primera parada en Cuevas del Almanzora. - UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La exposición itinerante 'Ciencia en Ruta' concluirá este domingo, la primera parada en el Castillo del Marqués de los Vélez de Cuevas del Almanzora. Se podrá visitar de 09,00 a 14,00 horas en la Oficina de Turismo. Inaugurada el pasado día 5, muestra el talento y la investigación que se genera en la Universidad de Almería, y continuará recorrido en Vera, del 20 de agosto al 10 de septiembre, y concluirá en Adra, del 15 al 30 de septiembre.

Según ha informado la Universidad Almería (UAL) en una nota de prensa, la exposición está organizada por el Consejo Social de la UAL, cuenta con la colaboración de los Ayuntamientos de Cuevas del Almanzora, Vera y Adra, y ha sido producida por Contraportada y Asiento Vip.

Con una narrativa transmedia, la muestra acerca los proyectos de investigación que se realizan en la Universidad y que han sido galardonados en la segunda y tercera edición de los Premios del Consejo Social de la UAL. Son un total de 18 paneles informativos, con contenidos y fotografías, que continúa a través de un código QR con material audiovisual que da acceso a entrevistas con los protagonistas.

La muestra, visualmente atractiva, permite descubrir, entre otras innovaciones, los proyectos sobre microalgas aplicadas a la salud y la agricultura, cómo el deporte contribuye a la prevención del cáncer, el proyecto innovador de la Biblioteca Central José María Artero, el uso de biocostras para restaurar tierras secas, análisis científico de los procesos psicosociales en los que se ven envueltas las relaciones entre grupos sociales, creación el software para usar robots móviles en hospitales y el reconocimiento a la trayectoria de Ginés Morata, Premio Príncipe de Asturias, y la astrónoma Josefa Masegosa.

Mañana, domingo, es la última oportunidad para visitarla en Cuevas del Almanzora.