Fallece un hombre tras sufrir un paro cardíaco en una pendiente elevada de difícil acceso en Aulago (Almería)

Archivo - Helicóptero sanitario de 061 en una imagen de archivo. - 112 - Archivo

ALMERÍA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este sábado tras sufrir una parada cardiorespiratoria en una pendiente elevada de difícil acceso situada en Aulago, en el término municipal de Gérgal, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

Así, el suceso tuvo lugar sobre las 13,00 horas, momento en el que el centro de emergencias recibió una llamada que alertaba del incidente.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos del Poniente, así como la Guardia Civil y la Policía Local. Asimismo, asistió un helicóptero de los servicios sanitarios del 061, que certificaron la muerte del hombre.