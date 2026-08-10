Fernández-Pacheco acusa al PSOE-A de intentar "desestabilizar" a la Junta tras las críticas por Blas Infante

1109927.1.260.149.20260810145824 El consejero de Agricultura, Agua, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, atiende a los medios en la sede del Gobierno andaluz. - MARIAN LEÓN - EUROPA PRESS

ALMERÍA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Agua, Pesca y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha acusado este lunes a la oposición de tratar de "desestabilizar" el Gobierno andaluz tras las críticas del PSOE-A al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con motivo del 90 aniversario del asesinato de Blas Infante.

Fernández-Pacheco se ha pronunciado así ante los medios antes del acto de toma de posesión de los nuevos delegados territoriales de la Junta en Almería, después de que la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, haya acusado en la red social 'X' a Moreno de incorporar al Ejecutivo autonómico a "los herederos ideológicos de los asesinos de Blas Infante" y haya considerado una "traición a Andalucía" asumir sus ideas.

Ante estas declaraciones, el consejero ha considerado "sorprendente" que los responsables de la oposición "se erijan en portavoces de lo que Andalucía quiere y los andaluces necesitan" cuando, a su juicio, el resultado de las últimas elecciones autonómicas trasladó un mensaje distinto.

"No quieren que les gobiernen, no quieren un gobierno de izquierda, no quieren a María Jesús Montero de presidenta de la Junta de Andalucía", ha afirmado el titular andaluz de Agricultura, quien ha cuestionado que los portavoces de la izquierda se presenten como representantes de Andalucía, "cuando realmente sabemos que no es así".

GOBIERNO DE PP-A Y VOX

El mensaje de Montero se enmarca en sus críticas al Gobierno de coalición de PP-A y Vox constituido tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, después de que ambas formaciones alcanzaran el 2 de julio un acuerdo que permitió la investidura de Moreno para un tercer mandato y la entrada de Vox por primera vez en el Ejecutivo andaluz.

Frente a esas críticas, Fernández-Pacheco ha defendido que Andalucía cuenta con "un gobierno constituido, un gobierno estable, un gobierno que va a trabajar unido" y que "no tiene otro interés que el interés general de Andalucía".

El consejero también se ha referido al 90 aniversario del asesinato de Blas Infante como "un día para reivindicar nuestra autonomía" y ha señalado que en Almería lo conmemoran "trabajando y poniendo a funcionar las diferentes delegaciones territoriales".