Fernández-Pacheco: "La Virgen del Mar de Almería es más que una advocación, es una forma de entender el mundo"

ALMERÍA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, autor del XXX Pregón de la Virgen del Mar 2021, con el que se ha abierto los actos religiosos en honor a la patrona y alcaldesa perpetua de la ciudad, ha reconocido que "en Almería, la Virgen del Mar es mucho más que una advocación: Es una forma de entender, comprender y delimitar el mundo".

Así lo ha dicho en un pregón cargado de sentimiento y referencias familiares y domésticas, pero también profesionales, en la que la Virgen ha estado siempre presente.

Presentado por el nuevo párroco de Adra, José María Sánchez, antes de El Alquián, San Vicente y Retamar, y arropado por su familia, el primer edil ha pregonado a la Virgen del Mar durante media hora acompañado por la música de la OCAL, buena parte del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almería y diferentes autoridades civiles y militares, según una nota del Ayuntamiento de Almería.

Sánchez, amigo personal del pregonero, ha hablado de "un hombre joven, no inmaduro ni débil, no miedoso o sin tablas, no indeciso o sin criterios. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal es un signo de lo que Almería quiere ser, pues en él, los almerienses hemos puesto el timón de nuestro amado galeón, llamado Almería, viejo, milenario, pero rejuvenecido, embellecido, reparado, renovado y en camino siempre al futuro gracias al esfuerzo y al tesoro que es la vida de quienes llevamos en la sangre y grabado en el corazón el inmenso privilegio de ser almerienses".

AMPARO E INTERCESIÓN DE LA PATRONA

Ante la Patrona, el alcalde y pregonero ha rogado, una vez más, "el beneficio del amparo e intercesión de la Virgen para una ciudad que crece y que, como otras muchas en el mundo entero, vive tiempos difíciles y complejos por culpa de la pandemia".

Una pandemia que ha llevado dolor y ausencias a muchas familias.

Por todos los fallecidos por el Covid ha pedido Fernández-Pacheco a la Virgen del Mar. También ha rogado, particularmente, por los jóvenes, por quienes menos tienen y por quienes más sufren (enfermos, marginados y excluidos).

Ha pedido en su pregón que la Virgen ayude a erradicar el odio, la violencia en todas las formas y la sinrazón de las discriminaciones en la ciudad, a la par que ha rogado a la patrona almeriense que "ilumine a los responsables económicos y sociales, a los emprendedores y creadores de empleo y riqueza, y también a los responsables políticos, para que siempre atiendan con eficacia, diligencia y honestidad los problemas y aspiraciones de los ciudadanos".

Ha aprovechado también Fernández-Pacheco para pedir a la patrona de todos los almerienses que ayude a los responsables políticos "a conservar y mejorar día a día lo mucho conseguido por y para Almería. A promover siempre el diálogo y el consenso como forma de debate político, y la tolerancia y el respeto mutuo como fórmula de convivencia positiva, además de promover el amor a la justicia y a la equidad como el mejor modo de asegurar los pilares de la libertad en torno a las reglas y principios libremente asumidos".

Durante su pregón a la Virgen, el alcalde ha hecho público cómo la primera reunión que tuvo como regidor de la ciudad de Almería fue precisamente en el templo de la Virgen del Mar, una temprana mañana de noviembre y acompañado por su mujer y sus dos hijos.

Allí, ya como alcalde de la ciudad, pidió amparo a la Patrona para que ella estuviera presente en el camino que emprendía al frente de la Alcaldía.

"NO SE PUEDE TENER MAYOR HONOR NI MÁS ALTO PRIVILEGIO"

Como almeriense, ha asegurado, no se puede "tener mayor honor ni más alto privilegio que pregonar el nombre y las fiestas de quien es, como escribió Celia Viñas, Virgen del Mar, Señora de las Olas, segadora de espuma y playeríos, jardinera morena que arrebolas, la estremecida flor de los navíos".

Con aforo limitado y cumpliendo la normativa sanitaria antiCovid, el alcalde ha prometido a la Virgen que, si bien, por segundo año consecutivo no habrá procesión, los almerienses irán a verla estos días, "renovarán su promesa de afecto y sentirán, seguro, la energía de ese cariño que todo lo puede, todo lo cura y todo lo amansa".

Y así ha aclamado Fernández-Pacheco: "almerienses, abrid balcones y corazones al paso de la Virgen porque aunque no haya procesión, todos llevamos abiertas a flor de piel las puertas y las ventanas del amor por nuestra Patrona".

Con inmenso agradecimiento a la Real e Ilustre Hermandad de la Virgen del Mar, al prior y la comunidad de los padres dominicos, que custodian la imagen de la patrona desde hace más de 500 años, el alcalde de Almería ha terminado su pregón ovacionado por los asistentes al primero de los actos religiosos que sí se mantienen esta semana en honor a la patrona almeriense.

Y es que, sin Feria propiamente dicha, Almería mantiene en la agenda los actos que no implican aglomeración incontrolada de personas como son los actos religiosos propiamente dichos, los conciertos organizados por el Área de Cultura, los 'cacharricos' en el recinto ferial, la Feria de artesanía o el homenaje a los mártires de la libertad, Los Coloraos.