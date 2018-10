El festival Dreambeach afronta la segunda jornada con 12 citas "imperdibles" entre el centenar programadas

Publicado 09/08/2018 14:47:02 CET

El festival de música electrónica 'Dreambeach', en la pedanía de Villaricos (Cuevas del Almanzora, Almería), afronta su segunda jornada a la espera de 12 artistas "imperdibles" y que destacan entre el centenar que integran el cartel con el que ha atraído a más de 150.000 asistentes.

Desde la organización del festival ha destacado varias actuaciones que, a su juicio, "prometen ser memorables" y en las que se combinan estilos comerciales y underground que abarcan la mayor cantidad de géneros presentes en la cita que se va a prolongar hasta el domingo.

A los que no puedan asistir, MaximaFM, emisora oficial, les ofrece el consuelo de seguir en directo la programación EDM del main stage los días grandes, viernes y sábado, a través de las ondas, su radio App y su web.

Entre las actuaciones sobresale la de Martin Garrix, quien, con 22 años, ees niño prodigio de la electrónica comercial y reina por segundo año como el mejor DJ del mundo , según el ranking anual de la prestigiosa revista británica DJ Mag. Desde que saltó a la fama hace cinco años con el hit 'Animals', el holandés llena festivales, cuelga el cartel de vendido en estadios y es una superestrella en Ibiza con una fiesta propia en Ushuaïa cada jueves. Este verano está sacudiendo las radios musicales con su tema de influencias soul 'Ocean'.

Le sigue Hardwell o Robbert van de Corput, nombre real de este enérgico DJ holandés de 29 años, uno de los más aclamados de los últimos años. Dueño de Revealed Recordings, recorre los festivales más prestigiosos del mundo con una legión de seguidores que lo idolatran. Tras dos años en lo más alto del Top 100 (2013, 2014), ahora ocupa el #4. Este año ha sonado mucho su giro al Hardstyle con el tema 'The Underground', junto a Timmy Trumpet.

Los suecos Axwell /\ Ingrosso son dos de los tres ex integrantes de Swedish House Mafia, el histórico trío de Progressive House que este pasado invierno revolucionó el mundo de la música electrónica con su regreso por sorpresa en el festival Ultra Music Miami. La formación se separó en 2013 y, desde entonces, Axwell y Sebastian Ingrosso permanecieron unidos, prolongando el legado del trío. En este momento ocupan el #21 en el Top 100 de Dj Mag.

La organización destaca, asimismo a KSHMR, californiano de ascendencia india, #12 en el Top 100 de Dj Mag, es un habitual en los puestos de honor de las listas de superventas. Desde sus primeros éxitos en 2014, como su primer número uno 'Burn', su talento para fabricar hits para la pista de baile ha disparado su carrera. Este verano, su omnipresente 'Carry me home' está siendo uno de los hits de la escena dance.

Timmy Trumpet, que combina la mezcla tradicional con asombrosos directos de trompeta y a quien los mejores deejays del mundo reclaman para les acompañe con sus shows instrumentales, y el DJ chileno-alemán Ricardo Villalobos, un viejo sueño de la organización como estandarte del Minimal Techno, se incluyen en la lista de "imperdibles" junto a Amelie Lens, una belga de 28 años que es la nueva sensación global del Techno y que ha cautivado a la exigente comunidad underground con un estilo plagado de una exuberante percusión y unos bajos que retumban en el pecho.

La lista continúa con el DJ español Paco Osuna, un maestro del Techno admirado en todo el mundo que ha creado un sonido propio a base de un contundente bombo que agita cualquier pista de baile. En esta edición actúa en un horario muy especial: abrirá la Dreams Tent _la carpa de la música underground_ el viernes a las 18,00 horas.

La formación Killbox, fruto de la unión de dos pesos pesados del Drum and Bass como los británicos Ed Rush y Audio, actuará en el Open Air Stage, el único escenario en festivales españoles dedicado a la Bass Music, el estilo que arrasa entre los ravers más jóvenes, de entre 16 a 25 años. Allí también brillarán otros grandes del género como Yellow Claw, Kings of the Rollers o Andy C.

El DJ estadounidense Slushii lidera una nueva generación de jóvenes creadores en el terreno del Dubstep y Trap mientras que Coone, belga es un icono del género Hardstyle, caracterizado por las altas pulsaciones y los bailes frenéticos de su música.

Cierra la lista de "imperdibles" la rapera jerezana Mala Rodríguez, quien estará este jueves en el escenario principal con miles de dreamers cantando sus rimas. Sera uno de los instantes álgidos de la cita. Con su reciente single, 'Gitanas', sonando en todas partes, La Mala repite en Villaricos con su singular estilo, perfilado entre el rap y el flamenco. Ella es la estrella más rutilante de un quinteto de lujo para el Hip-hop español que también incluye a Kase.O, SFDK, Natos y Waor y Denom.