El Festival de las Naciones de Almería supera los 50.000 visitantes en sus primeras dos semanas de celebración

Representantes del I Festival Intercultural de las Naciones de Almería junto a una muestra de la oferta gastronómica del evento. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El I Festival Intercultural de las Naciones, que se celebra desde el pasado 25 de septiembre en el Parque de las Almadrabillas de Almería, ha superado los 50.000 visitantes en sus dos primeras semanas con una programación de gastronomía, música y artesanía de los cinco continentes.

Según ha trasladado el Ayuntamiento en una nota, el evento prevé alcanzar los 70.000 visitantes antes de su clausura, prevista para el próximo lunes, 12 de octubre, Día de la Hispanidad.

El presidente del grupo organizador del festival, Sergio Frenkel, ha expresado su satisfacción por la acogida de la iniciativa. "Estamos muy satisfechos de la respuesta de los almerienses, por la grandeza con la que nos han acogido", ha valorado.

Asimismo, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Almería y ha destacado la importancia de mantener una "buena convivencia" con los vecinos, con especial atención a los horarios de la música para evitar molestias.

"Formamos parte de los llamados eventos responsables, que promueven una buena convivencia con el entorno de la ciudad, un consumo responsable, disfrutar de manera sana y favorecer la integración entre las culturas", ha declarado.

Por su parte, el concejal de Integración Social, Participación y Distritos del Ayuntamiento de Almería, Óscar Bleda, ha definido el festival como un "espacio de ocio, pero a la vez de integración", en el que almerienses y turistas pueden conocer culturas de diferentes partes del mundo.

Bleda ha destacado la participación de asociaciones de distintos países afincadas en Almería, que aportan artesanía, información y danzas tradicionales. "El Parque de las Almadrabillas están permitiendo viajar por el mundo en una ciudad que favorece la convivencia", ha subrayado.

La directora del festival, Nayely Pérez, ha manifestado que "este festival es un viaje de las culturas y nada mejor que concluirlo este año en Almería, en un evento pensado para toda la familia, y que se puedan conocer otras culturas a través de música en directo, gastronomía y artesanía".

GASTRONOMÍA Y ARTESANÍA DE LOS CINCO CONTINENTES

El festival, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almería a través del Área de Integración Social, Participación y Distritos, ofrece una programación dirigida a todos los públicos, con propuestas para familias, parejas, jóvenes, mayores y visitantes, en un recinto situado frente al mar, junto al Cable Inglés.

La oferta gastronómica reúne platos y productos tradicionales de más de 20 países de América, Europa, África, Asia y Oceanía, entre ellos Cuba, Brasil, República Dominicana, Puerto Rico, México, Palestina, Perú, Sudáfrica, Australia, Argentina, Alemania, Tailandia, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Costa Rica, Grecia, España, Rumanía, Italia y Turquía.

A esta propuesta se suma una muestra de artesanía internacional, con productos procedentes, entre otros países, de Ecuador, Perú, Egipto, Brasil, Marruecos, Argelia, Francia, España, Colombia e India. La programación cultural incluye el 'World Musical Festival', además de tributos internacionales y actuaciones de talento local.

En cuanto a los horarios, el recinto abre de lunes a jueves y los domingos de 11,00 a 24,00 horas, mientras que los viernes, sábados y festivos permanece abierto hasta las 1,00 horas. Las actuaciones en el escenario se desarrollan los miércoles y jueves hasta las 22,30 horas y los viernes, sábados y festivos hasta las 23,00 horas.

Los domingos también se celebran actividades infantiles del 'Festival Kids' de 12,30 a 13,30 horas, además de programación musical nocturna hasta las 22,30 horas. Los lunes y martes no hay actividad escénica, con la excepción del festivo del 12 de octubre, que pondrá fin a esta primera edición del festival.