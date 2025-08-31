Final de la Feria de Almería desde el recinto de conciertos con Leiva y su gira 'Gigante' - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La última de las nueve noches de Feria de Almería ha contado en el recinto de conciertos con una de las citas más esperadas: el concierto de Leiva en el marco de la gira 'Gigante'.

Una velada en la que contaría con la apertura del malagueño Sarria y que presagiaba desde el primer día "una excelente entrada y las mejores prestaciones, avalado por un disco sobresaliente, el crecimiento en producción y el rodaje de una banda infalible". Todo ello en el marco de la programación especial coordinada desde el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería y en este caso con producción local de Crash Music, según han señalado desde el Consistorio en un comunicado.

En concreto, el malagueño Sarria ha sido elegido como telonero de Leiva en ocho fechas, entre ellas Almería, donde en la noche de este sábado compartió temas de su debut 'El mundo es cruel (pero creo en él)'.

Han detallado que estas primeras canciones, como buen autor rockero, están teñidas de referencias autobiográficas y Sarria "lo adorna de una atmósfera atemporal en la que se pueden ver destellos de funk, psicodelia, pop rock y algo de raigambre y tradición, a veces de acá y otras de allá".

La cita la abrió con 'Mala racha', siguió con la castiza 'Mi amor no se vende (se regala)', entró en terrenos más funk con 'El agujero' y para terminar el viaje de la primera parte del concierto completó con los tintes psicodélicos de 'Algo bueno va a venir'.

Con un sonido "equilibrado entre la distorsión y la organicidad más nítida", para la segunda parte todavía quedaría la entregada 'A tu vera', la más reciente 'Lo que ves es lo que hay', presentada como single este mismo año, 'Química inestable', que pasa por ser la más escuchada de su obra hasta la fecha y cerrando con 'Flor'.

La noche continúo con el concierto de Leiva, que arrancó tras la ya habitual cuenta atrás de diez minutos en el cronómetro proyectado en el escenario. Todos listos y ávidos de 'Leiband' y Leiva cuando el contador llega a cero.

'Bajo presión' fue la encargada de abrir la actuación, con algo de misterio y aparición escalada de músicos y su protagonista principal, que pronto agarraría su guitarra para enlazar con 'La lluvia en los zapatos' y 'Gigante'.

Leiva ha forjado "ya un repertorio más que notable con el que construir un repertorio infalible". La afilada 'Lobos' y la airada 'Terriblemente cruel' son ejemplo. Un alarde de 'Superpoderes' -otro himno- de Leiva y los suyos, siempre honestos y al borde del 'Sincericidio', liberado en un medio tiempo hermoso como el de 'Breaking Bad'.

"La escenografía equilibrada de los ocho componentes de la banda, los juegos de luces, la pantalla circular central y las pantallas laterales, daba como resultado una gran puesta escena que se aprovechó y lució en muchas de las canciones", ha destacado.

Como en 'El polvo de los días raros', donde el círculo simuló bien ese soniquete de teclas a lo carrusel de feria. Una canción con múltiples referencias biográficas, como la del ojo perdido en 'Ángulo muerto', que Leiva dejó que cantara el público mientras él se lo tapaba con la mano.

Tras 'Flecha', el concierto cogería velocidad y un plus de distorsión con 'Cortar por la línea de puntos' y una versión del 'You never can tell' de Chuck Berry, convertida en '¿Quién lo iba a suponer?' a partir de una adaptación de Santiago Auserón, "nuestro Elvis Costello", comentó Leiva que añadió al terminar "qué gustazo tocar esta canción en tiempos de reggaetón".

Los modos más melódicos volverían en 'Vis a vis' y la cineasta 'La llamada', donde lució el arreglo de guitarra acústica antes de entrar en el rebato final o 'No te preocupes por mí' y su coda creciente. Todo quedaba listo para el primero de los finales, que llegaría de la mano con tres canciones recuperadas de los tiempos de Pereza: 'Como lo tienes tú', 'Estrella Polar' y 'Lady Madrid'.

Para los bises quedarían otros temas. El primero, reciente, 'Caída libre'. Siguió con 'Como si fueras a morir mañana' y la ya intergeneracional 'Princesas', de Pereza, donde presentó a la banda (Juancho, César Pop, Manolo Mejías, Tuli, Gato Charro, José Bruno y Mariana Pérez) y hasta se marcó un pequeño escarceo por el riff de 'Smoke on the water' de Deep Purple.