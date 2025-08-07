Finalizan los trabajos para la renovación del colector de saneamiento de la Avenida Cabo de Gata en Almería

Operarios finalizan los trabajos de renovación del colector de saneamiento en la confluencia de la Avenida Cabo de Gata con la calle Ángel Jover, junto al Parque de las Almadrabillas de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Agua, Zonas Verdes y Agricultura del Ayuntamiento de Almería, Juan José Segura, ha anunciado el restablecimiento del tráfico en la calle Ángel Jover y la "vuelta a la normalidad" en el acceso al Club de Mar y el Parque de las Almadrabillas tras la finalización, este jueves, de los trabajos para la renovación del colector de saneamiento de la Avenida Cabo de Gata.

Los trabajos a realizar han contado con un presupuesto de 78.134 euros, y han consistido en la renovación de un total de 71 metros lineales de tubería de saneamiento de distintos diámetros, con la sustitución del actual hormigón por PVC, así como en la renovación de dos pozos de registro y tres arquetas de saneamiento.

"Esta obra garantiza la correcta canalización de las aguas residuales hasta la depuradora, evitando así cualquier vertido indeseado que pudiera afectar a la salubridad de la zona, así como al medioambiente", según ha indicado el Consistorio en una nota.

Segura ha destacado que "han sido unos trabajos urgentes y complejos que se han realizado en tiempo récord después de que Aqualia, empresa gestora del Servicio Municipal de Agua de Almería, detectara en una inspección rutinaria la necesidad de sustituir este colector al encontrarse muy deteriorado en uno de sus tramos".

Asimismo, el edil 'popular' ha agradecido la "determinación y diligencia de los trabajadores" al tiempo que ha reiterado "las disculpas a los afectados por las molestias generadas por unas obras de tal envergadura".

Las tareas de renovación, que comenzaron en la segunda quincena de junio, obligaron a desviar provisionalmente el acceso al Club de Mar, al parking APK2 Almadrabillas, al restaurante 'Catamarán', al supermercado 'Consum' y al centro deportivo 'Ego'. Una vez finalizados los trabajos, recientemente supervisados por el concejal, el tráfico "volverá a la normalidad en la zona" este jueves.