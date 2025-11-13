La fiscal andaluza de Violencia sobre la Mujer ofrecerá una conferencia en la UAL sobre violencia vicaria por el 25N

ALMERÍA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La fiscal delegada de Andalucía de Violencia sobre la Mujer y fiscal decana de Málaga, Flor de Torres, ofrecerá el próximo 25 de noviembre en el Auditorio de la UAL la conferencia 'Violencia vicaria a menores. La violencia que no se ve', con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia sobre la Mujer.

El acto, que organiza la institución académica junto con la Asociación de Mujeres Juristas de Almería, forma parte del programa de actividades de 'Almería Unida contra la Violencia de Género', que se celebra por quinto año consecutivo y que, bajo la coordinación de la universidad, implica a Gobierno central, Junta de Andalucía, Diputación de Almería y Ayuntamiento de Almería.

Así, durante la misma jornada del 25N está prevista la lectura del manifiesto contra la violencia de género que se realizará en el pasillo central de la UAL así como una declaración institucional sobre la erradicación de la violencia hacia la mujer en la Plaza Vieja de la capital.

Del mismo modo, y conforme al programa consultado por Europa Press, durante la jornada se dispondrá un punto de información y sensibilización contra la violencia de género en la Rambla Obispo Orberá, y se hará entrega de los premios del concurso de relatos en lengua francesa en el Aula Magna del Edificio de Humanidades.

Junto a estas actividades se ha previsto un calendario con citas culturales, sociales y educativas en los días previos y posteriores con la colaboración de todas las instituciones para la concienciación y poder proyectar "unidad de acción" ante esta lacra, con la idea clara de "llevar el mensaje a más personas".

La vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, Maribel Ramírez, ha dicho que el proyecto "pone de relieve la implicación en bloque de las instituciones almerienses", ya que la pretensión de la UAL es "aunar los esfuerzos" y "multiplicar el impacto en una lucha en la que todas y todos somos parte activa y en la que debemos ir de la mano".

Desde la UAL se han diseñado actividades orientadas especialmente a la formación, "con ponentes y expertos de primer nivel y con temáticas abordadas desde la transversalidad, atendiendo a los distintos ámbitos de actuación".

En este sentido, destaca la conferencia que ofrecerá el profesor de la UGR Miguel Lorente el próximo 4 de diciembre en el Auditorio de la UAL titulada 'Masculinidad, negacionismo y violencia' o la proyección del documental 'El peso de la ausencia' con la presencia de su director, Alberto Gómez Urol, el 27 de noviembre también en el Auditorio de la UAL.

'RED FLAG CHALLENGE'

El delegado territorial de Inclusión Social, Francisco González Bellido, ha trasladado que entre las actividades previstas por la Junta se encuentra la campaña 'Red flag challenge', destinada a la identificación y actuación frente a la ciberviolencia.

"En un entorno híper digitalizado, especialmente para nuestros jóvenes, es algo muy importante llegar al medio y la forma en la que esos jóvenes se comunican, donde se realizan los primeros ataques de violencia de género", ha valorado el delegado ante un acción que se centra en los adolescentes.

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, ha detallado que desde el consistorio se va a aportar a este programa la exposición fotográfica 'Quien te quiere, te respeta', que se desarrollará en el centro penitenciario de El Acebuche desde este viernes.

Asimismo, forma parte del programa la gala de entrega del Concurso Municipal Audiovisual Miradas Adolescentes - Antonio Galindo, el 19 de noviembre en el Teatro Cervantes, mientras que el 26 de noviembre, en el Espacio Alma, se proyectará el largometraje documental 'Concha Robles. El precio de la libertad'. El Ayuntamiento de Almería también iluminará de color violeta las fuentes y edificios municipales.

La diputada provincial de Igualdad y Familia, María Luisa Cruz, ha señalado que desde la Diputación se trabaja "en el desarrollo de políticas de igualdad en el ámbito local, por lo que seguimos consolidando recursos y estructuras estables para seguir haciendo de nuestros pueblos espacios seguros y libres de violencia machista".

Por su parte, jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la mujer de la Subdelegación del Gobierno, Loly Cruz, ha destacado entre las actividades a celebrar la jornada formativa 'Creando red contra la violencia de género', que tendrá lugar el día 26 y que contará con profesionales de esta materia "con el fin de debatir y analizar desde distintos ámbitos como el judicial, el laboral o el sociosanitario".