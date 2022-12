Los fiscales Miguel Ros y Alejandro Tuero lanzan 'Código Penal. Fé de erratas' con Círculo Rojo

ALMERÍA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los fiscales Miguel Ros Martínez y Alejandro Tuero González han publicado la obra 'Código Penal. Fé de erratas' en la que abordan los errores y discordancias del derecho punitivo sin que el lector tenga que estar especializado en derecho.

"Lo particular de este libro es que no renuncia al sentido del humor, es más, lo incluye de manera obligatoria, pero sin perder de vista que su propósito es tratar de explicar errores y discordancias de un libro que no es ninguna broma", ha indicado Tuero en una nota de la editorial Círculo Rojo.

Así, los autores no renuncian a las explicaciones más técnicas, pero "antes enmarcamos el tema a tratar de forma sencilla, y hemos procurado que la ironía y el tono distendido no falten en las partes en los que esto ha sido posible o conveniente".

Según el sello de autoedición, el lector "va a encontrar una invitación a pensar". "No es una obra incontestable en los argumentos que ofrece, no podemos pretender llegar a tanto, pero sí que es una propuesta a la reflexión a través de la crítica constructiva expuesta de forma amena", ha añadido Ros.

En este sentido, ha afirmado que "no queríamos hacer un libelo, un libro incendiario, ni tratar de forma condescendiente temas amables. Hemos querido bajar hasta las zonas más oscuras del derecho penal con una linterna, a ver qué se ve cuando se les pone un poco de luz".

La obra tiene como propósito poner de relieve una serie de "defectos técnicos" del Código Penal. Trata así sobrre "errores, gazapos, discordancias o deficiencias legales del texto punitivo" que van "desde la falta de simetría en la elaboración de tipos penales paralelos hasta los olvidos del legislador a la hora de modificar disposiciones a las que debiera haber afectado una reforma, pasando por el análisis de preceptos cuyo sentido es tan oscuro o tan desconectado del resto del sistema que solamente cabe atribuirlos a un desliz legislativo".

La publicación también aborda el estudio de "lagunas legales que son fuente de problemas para todos aquellos que ejercen en estrados". A ello cabe añadir "el propósito de que sea una herramienta útil para los profesionales en la defensa de los intereses encomendados, tanto de encausados como de víctimas, logrando su protección a través del conocimiento".

Miguel Ros Martínez (Murcia, 1981) es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia. Miembro del Ministerio Fiscal (XLIX Promoción) desde 2010. Ha estado destinado en la Fiscalía Provincial de Girona hasta 2013 y en la actualidad ejerce en la Sección Territorial de Tudela (Fiscalía de la Comunidad Foral de Navarra).

Alejandro Tuero González (Cantabria, 1983) es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo. Miembro del Ministerio Fiscal (XLIX Promoción) desde 2010. Ha estado destinado en la Fiscalía Provincial de Girona hasta 2012 y desde entonces en la Fiscalía Provincial de Pontevedra.