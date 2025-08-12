Franz Ferdinand y Crystal Fighters encabezan la octava edición del Cooltural Fest de Almería del 21 al 24 de agosto

Imagen de archivo de una de las actuaciones en el escenario principal del Cooltural Fest en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La octava edición del Cooltural Fest comenzará el jueves 21 de agosto en Almería, en el Parque de las Almadrabillas y junto al Cable Inglés, donde se darán cita más de 60 bandas y artistas hasta el domingo 24. El cartel incluye a los internacionales Franz Ferdinand y Crystal Fighters, junto a grupos y solistas como Viva Suecia, Love of Lesbian, Duncan Dhu, Amaia, Zahara, Carolina Durante, Sidonie, Lia Kali y Dorian, entre otros.

La organización ha dado a conocer hace unos días los horarios de actuación de una edición de Cooltural Fest que volverá a tener una "amplia programación de entrada libre y gratuita", como la propia fiesta de bienvenida del día 21, según ha indicado el Consistorio en una nota.

También se celebrarán dos jornadas matinales en la Faluca, junto al Auditorio Municipal Maestro Padilla, el sábado 23 y el domingo 24 de agosto, y tres jornadas completas 'de entrada o abono' en el Recinto de Conciertos del Ferial, el viernes 22, sábado 23 y domingo 24.

Los abonos y las entradas por día en distintas modalidades, como el 'Late Check-In' para personas que trabajen en horarios de tarde y no puedan acceder antes de la medianoche y que ha tenido una gran acogida, así como los servicios de autobús y el resto de promociones, siguen disponibles a través de la página web oficial del festival: https://coolturalfest.com/.

Todo ello organizado por Crash Music y el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, con el apoyo de Diputación Provincial con Costa de Almería y Sabores Almería, Estrella de Levante, Schweppes, Brugal y Cupra Indalo Motor.

Cooltural Fest fue el primer evento musical en Almería que contó con dos escenarios gigantes, más un tercero de gran formato en el mismo recinto bautizados como Fundación Music For All y Estrella Levante, más un gran tercer escenario 'Cooltural Club' como un espacio non-stop con dj's y bandas emergentes.

"Esto hará que la música en directo nunca pare, con bandas de primerísimo nivel, de forma que cuando un grupo acabe su actuación comenzará enseguida la música en su homólogo", han destacado desde el Ayuntamiento.

Una edición, la de 2025, que se presenta con el objetivo de "volver a mejorar en comodidades y servicios como viene haciendo desde su nacimiento en 2018, después del significativo crecimiento logístico implantado el año pasado conquistando a todos los 'coolters' y que se repetirá este año, incrementándose además las medidas inclusivas de la mano de la Fundación Music For All".

Cooltural Fest será el primer festival de todo el país que cuente en esta edición con todos los conciertos subtitulados y, además, una decena de ellos contará con interpretación en lengua de signos, entre ellos Viva Suecia, Lia Kali, Sidonie, Love Of Lesbian, Maldita Nerea, Siloé, Duncan Dhu, Raule y Zahara en el escenario principal, Barry B en la fiesta de bienvenida y Melifluo en el escenario playa.

Entre el resto de medidas se incluyen el acceso sin barreras arquitectónicas, plazas de aparcamiento reservadas, señalética accesible, transporte público accesible, puntos de información accesible, área de descanso, mochilas vibratorias bajo demanda, zona de restauración con mobiliario accesible y uso preferente, baños accesibles PMR en cada zona de aseos y plataforma PMR elevada con vistas a los dos escenarios principales.

A todo ello se suma la empleabilidad, ya que Cooltural Fest contará con alrededor de 50 personas con discapacidad que trabajarán en todas las áreas del festival. Además, se habilitará un Punto Violeta de información y para atender cualquier tipo de incidencia.