Frente Amplio alerta de que Almería tiene la pensión media más baja de Andalucía y propone igualar la mínima al SMI

El candidato de Frente Amplio Andaluz al Congreso por Almería, Zacarías Lekal, durante una intervención ante los medios de comunicación. - FRENTE AMPLIO

ALMERÍA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha advertido este viernes de que Almería tiene la pensión media más baja de Andalucía, con 1.239 euros, y ha propuesto una reforma de la Constitución para garantizar que ninguna pensión pública sea inferior al salario mínimo interprofesional (SMI) y asegurar su revalorización automática conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC).

El candidato de la coalición al Congreso por Almería, Zacarías Lekal, ha presentado estas propuestas antes de reunirse con la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO en la capital almeriense, durante la primera jornada de la campaña electoral. Según ha informado en una nota, la pensión media de los almerienses se sitúa 347 euros por debajo de la media nacional.

La propuesta, recogida en el programa electoral de Frente Amplio Andaluz, contempla una modificación constitucional por la vía ordinaria del artículo 167 para reconocer como "fundamental" el derecho a una pensión pública y prohibir la privatización de su gestión.

Lekal ha reivindicado el trabajo de su espacio político en materia de pensiones. "Desde nuestra coalición hemos luchado para que las pensiones se blinden al IPC. Gracias a nosotros, los almerienses cobran hoy 267 euros más de pensión que en 2018", ha apuntado.

Asimismo, ha defendido que, si la coalición llega al Gobierno, trabajará para garantizar la revalorización de las pensiones "gobierne quien gobierne" y evitar que "nadie tenga que pasar el mal trago de no llegar a fin de mes".

Además de la reforma constitucional, Frente Amplio Andaluz propone restablecer la edad de jubilación en los 65 años y permitir que quienes desempeñan trabajos "especialmente duros" en la construcción, la limpieza, la ayuda a domicilio, el sector de las camareras de piso o la pesca puedan jubilarse a los 60 años.

La coalición también defiende eliminar los recortes en las pensiones de quienes, tras haber cotizado más de 40 años, se ven obligados a jubilarse de forma anticipada, así como publicar la auditoría independiente de las cuentas de la Seguridad Social prevista en la Ley 21/2021.

Lekal ha destacado la labor de los integrantes de la federación, de quienes ha valorado que hayan "levantado esta provincia con su trabajo, en el campo, en la mar y en los almacenes".

Por último, ha advertido de que estas conquistas "no están garantizadas mientras el PP y Vox puedan tumbarlas con una mayoría en el Congreso", por lo que ha pedido el voto "a cada pensionista y a sus hijos y nietos, porque la pensión de mañana se defiende hoy".