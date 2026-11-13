La Guardia Civil investiga a una persona por caza furtiva con siete perros en Almedinilla (Córdoba)

Perros de caza. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través de su Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha investigado a una persona como presunta autora de un delito contra la fauna por caza furtiva, tras al ser sorprendida practicando la caza menor con siete perros en un coto de caza del término municipal de Almedinilla y careciendo de la preceptiva del titular.

Según informa la Benemérita en una nota, los hechos tuvieron lugar durante un servicio de vigilancia y prevención enmarcado dentro de la Orden de Servicio establecida con motivo de la temporada cinegética 2026/2027, así como en el Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (Plan Tifies), cuando los agentes del Seprona detectaron a una persona ejerciendo la actividad cinegética en el interior de un coto de caza acompañada de siete perros.

Tras identificar al cazador y solicitarle la documentación reglamentaria, la Guardia Civil comprobó que carecía de autorización expresa del titular del coto, así como de licencia de caza y del obligatorio seguro de responsabilidad civil. Asimismo, los agentes constataron que empleaba siete canes para la práctica cinegética --superando el máximo de tres perros por cazador permitido por el reglamento para la modalidad a 'diente en mano-- y que, además, cuatro de los animales carecían de identificación mediante microchip y de los tratamientos sanitarios obligatorios.

La caza a 'diente en mano' es una modalidad sin armas en la que una persona cazadora, o un grupo de cazadores, recorren el terreno acompañados por un máximo de tres perros por participante en busca de las piezas.

Por todo ello, además de la instrucción de diligencias penales por un presunto delito contra la fauna, la Guardia Civil ha formulado los correspondientes expedientes-denuncia por diversas infracciones administrativas a la normativa de caza y de protección y tenencia de animales de compañía, siendo estos remitidos a las delegaciones territoriales competentes.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba.