El candidato de Frente Amplio al Congreso por Almería Zacarías Lekal. - FRENTE AMPLIO

ALMERÍA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Frente Amplio al Congreso por Almería Zacarías Lekal ha abogado este domingo por la creación de un Observatorio estatal contra la Lgtbifobia que registre las agresiones y los discursos de odio y los prevenga en las aulas, el deporte y las redes., mientras ha denunciado que el colectivo Lgtbiqa+ sigue sufriendo "agresiones en la provincia y que la mayoría de los casos nunca llega a denunciarse"

"De 28 denuncias, 11 fueron contra el colectivo, y más del 65 % de las víctimas no llega a denunciar. Todo esto en 2025", ha indicado Lekal en un comunicado, apuntando que el problema empieza en "edades muy tempranas": "El 52 % de los chavales de 12 a 18 años dice haber presenciado una escena de Lgtbifobia, y los discursos de la extrema derecha, con Vox a la cabeza, hacen que estas cifras aumenten cada vez más".

Frente a esa situación, el candidato ha detallado las propuestas de la coalición: "Desde Frente Amplio Andaluz queremos crear un Observatorio Estatal contra la Lgtbifobia; reconocer la diversidad de las familias, proteger la Ley Trans y reconocer a las personas no binarias y que la PrEP, el medicamento que previene el VIH, llegue a todos los pueblos". Lekal ha cerrado con un llamamiento: "Queremos garantizar esa protección y plantar cara a los discursos de odio. Por eso, este 29 de noviembre, tu voto tiene que ir para Frente Amplio Andaluz".

El programa de Frente Amplio Andaluz plantea que el observatorio se coordine con los observatorios autonómicos y que despliegue planes de prevención en el deporte, la educación y la cultura. Prevé también la aplicación plena de la Ley Trans con una atención sanitaria despatologizada en todas las comunidades autónomas, la protección frente a las cirugías innecesarias en menores intersexuales y recursos específicos para las víctimas de violencia intragénero. Además, la coalición propone garantizar en un máximo de tres meses el acceso a la PrEP y la PEP, los tratamientos preventivos frente al VIH, también en las zonas rurales, y adaptar todas las prestaciones y permisos a la diversidad familiar.