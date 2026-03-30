Garrucha (Almería) inicia los trámites para convertir el antiguo faro en estación de autobuses y sede policial

Archivo - Parcela en la que se ubica el antiguo faro de Garrucha (Almería). - APA - Archivo

GARRUCHA (ALMERÍA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Garrucha (Almería) ha iniciado los trámites para modificar el planeamiento urbanístico del municipio con el fin de recuperar la parcela del antiguo Faro de Garrucha y destinar este espacio a la futura estación de autobuses y a la nueva sede de la Policía Local.

El alcalde-presidente de Garrucha, Álvaro Ramos, ha firmado este lunes la propuesta de inicio de este procedimiento "para el uso y disfrute de los ciudadanos". En una nota, el Consistorio ha señalado que ha actuado "con celeridad" para dotar a la localidad de "infraestructuras críticas que llevan décadas de retraso".

La actuación se ha producido tras la reciente desafectación del faro del dominio público portuario y en pleno contexto de la subasta convocada por la Autoridad Portuaria de Almería (APA) sobre esta finca, situada en el Paseo de la Marina número 5.

La parcela salió a la venta el 23 de febrero por un precio mínimo de 2.673.546 euros para una superficie de 4.522,7 metros cuadrados, de los que 349 corresponden a superficie edificada.

La autoridad portuaria justificó esta operación al señalar que el inmueble había quedado incorporado a su patrimonio tras declararse "innecesario para fines portuarios y de señalización marítima", tras la desafectación acordada en la Orden TRM/405/2025.

"INCUMPLIMIENTO SISTEMÁTICO" DE LAS ADMINISTRACIONES

Desde el Ayuntamiento se ha defendido que se da "un paso al frente" para materializar la estación de autobuses que "tanto la Autoridad Portuaria del Estado como la de la Junta de Andalucía prometieron de forma reiterada y que, a día de hoy, sigue sin ser una realidad".

Ante este "incumplimiento sistemático", el Consistorio ha indicado que utilizará el suelo que pertenecía a la autoridad portuaria para dar forma a este proyecto, que ha calificado de "esencial para la movilidad de los garrucheros".

El primer edil ha sido "contundente" al valorar la actuación de las administraciones superiores. "Tanto Puertos en Madrid como en Sevilla tratan a Garrucha exclusivamente como un municipio donde recaudar dinero, sin que recibamos nada a cambio de esa presión recaudatoria. Es una situación injusta que no vamos a permitir por más tiempo", ha manifestado.

Ramos ha añadido que este movimiento urbanístico marca "un antes y un después" en las relaciones institucionales y ha advertido de que "ha llegado la hora de que Garrucha trate a estos entes portuarios con el mismo respeto que ellos tratan a mi pueblo".

"A partir de ahora, las autoridades portuarias serán tratadas por este Ayuntamiento con el mismo respeto y la misma consideración que ellos nos muestran a nosotros: ni más, ni menos. Si ellos nos ignoran y solo nos ven como una fuente de ingresos, nosotros actuaremos con la firmeza necesaria para defender nuestros intereses y recuperar lo que por justicia nos corresponde", ha afirmado.

El procedimiento se basa en el artículo 86 de la Ley 7/2021 (Lista), que permite adaptar la ordenación urbanística de forma "ágil" para responder a las necesidades sociales que, según el Ayuntamiento, las administraciones portuarias "han decidido ignorar durante años".