Gavira (Vox) afea los "20 años de mentiras" con el Algarrobico como "pelota que se lanzan PP y PSOE"

CÁDIZ 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha criticado este viernes los "20 años de mentiras" y "estafa" por parte de PP y PSOE que acumula el hotel del paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), cuyo derribo ve como la "promesa de unos y otros" mientras que el edificio "está ahí".

"Ya está bien de ser la moneda de cambio y la pelota que se lanzan populares y socialistas", ha manifestado Gavira en declaraciones a los medios en Cádiz en relación a las dos décadas transcurridas desde la paralización cautelar de las obras del inmueble promovido por Azata del Sol.

El representante de Vox ha insistido en que se cumplan "cuanto antes" las sentencias judiciales que podrían desbloquear la situación del hotel de cara a una eventual demolición al tiempo que ha afeado la acción de PSOE y PP al frente del Gobierno central y andaluz con respecto al hotel, que ha sido la "promesa de unos y otros".

El hotel inacabado del paraje de El Algarrobico mantiene aún vigente la licencia de obras concedida en 2003 por el Ayuntamiento de Carboneras, que modificó su planeamiento para declarar no urbanizables y de especial protección los suelos sobre los que se levanta el edificio de 411 habitaciones y 20 plantas mientras que el Gobierno, de forma paralela, tramita una expropiación parcial.