Gavira (Vox) dice que "no esperan nada" de la reunión entre Moreno y Puig sobre un "sistema injusto y desigual"

ALMERÍA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha afirmado este lunes que la reunión que este martes mantendrá el presidente de la Junta, Juanma Moreno, con el de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, "no va a resolver nada" y ha criticado que ambos líderes autonómicas vayan a abordar "un sistema que fomenta la falta de solidaridad entre españoles".

"De esa reunión no esperamos nada, absolutamente nada, y no va a resolver nada de un sistema de financiación autonómica que es injusto, desigual y que no es solidario", ha trasladado a preguntas de los periodistas en Almería.

Acompañado del parlamentario andaluz por Almería, Rodrigo Alonso, y el presidente provincial, Juan Francisco Rojas, en una visita la depuradora de la capital El Bobar, Gavira ha lamentado que Moreno y Puig ahonden en un sistema que fomenta "el ombliguismo autonómico" y ha remarcado que Vox "va a corregir esa injusticia en cuanto lleguemos a las administraciones".

"Que no quepa duda de que implantaremos un sistema que trate a todos los españoles por igual y que aleje el víctimismo que existe ahora en cualquier comunidad autónoma; todos los españoles somos iguales y así han de tratarnos", ha señalado.

Gavira ha criticado que PP y PSOE, bien al frente del Gobierno andaluz o del Gobierno central, o "al revés, no hayan tenido ninguna voluntad política para resolver este tema" y ha lamentado en especial la actitud "del PP cuando gobierna, tristemente".