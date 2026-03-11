El Gobierno limita a cinco las embarcaciones que podrán faenar a la vez en el caladero de Alborán frente a Almería

Archivo - Barcos amarrados. - JUAN MANUEL SERRANO ARCE - EUROPA PRESS

ALMERÍA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado el censo de buques autorizados para ejercer la pesca profesional en el caladero de Alborán, un espacio marítimo que afecta a la actividad pesquera del litoral de Almería, y ha fijado que solo podrán faenar simultáneamente un máximo de cinco embarcaciones.

Según consta en la resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), consultada por Europa Press, el documento recoge los criterios de inclusión en el censo de barcos autorizados a pescar con artes menores, palangre de fondo y nasas de camarón.

La resolución establece que el censo de embarcaciones autorizadas se organiza en dos listas diferenciadas: una lista de buques fijos y una lista base, en las que se incluyen las embarcaciones en activo que pueden desarrollar esta actividad en la zona. Asimismo, la norma señala que el sistema de pesca se aplicará 'al turno', como se ha aplicado habitualmente.

El periodo de vigencia de la resolución se extiende desde su publicación este miércoles hasta el 31 de diciembre de 2027. A partir de esa fecha quedará automáticamente prorrogada hasta que se actualice el censo una vez comprobado el cumplimiento de las obligaciones previstas.

Los buques que pretendan capturar besugo --Pagellus bogaraveo-- deberán contar con la licencia específica establecida en la normativa vigente para este tipo de pesquería en el mar de Alborán, que regula los desembarques de esta especie capturada con artes de palangre, voracera y línea de mano.