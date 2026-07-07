Greenpeace celebra el "fin del calvario" del Algarrobico con una licencia que "ya es ilegal"

Imagen de este martes, 7 de julio, del polémico hotel de El Algarrobico en Carboneras (Almería), después de que el pleno municipal haya aprobado anular su licencia de 2003 - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización ecologista Greenpeace ha celebrado este martes el "fin del calvario" de dos décadas que supone la aprobación por parte del Pleno de Carboneras (Almería) de la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel del Algarrobico, la cual, según han interpretado, "ya es ilegal" a efectos administrativos.

En una nota, la asociación ha valorado la actuación municipal que tras 23 años de espera se produce de cara a la nulidad del permiso de obras que se concedió a Azata del Sol para edificar en un espacio no urbanizable y protegido.

"Esta anulación llega tras años de insumisión judicial protagonizada por el Consistorio y pone fin al calvario administrativo que ha acompañado a esta ruina urbanística", ha trasladado el coordinador de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero.

Por otra parte, consideran que esta decisión "abre un nuevo escenario para la demolición del hotel" puesto que "con la licencia anulada, ya no hay obstáculos administrativos para derribar este mamotreto ilegal".

Con ello, Greenpeace exige la demolición "de forma inmediata ante el Ayuntamiento de Carboneras" puesto que es el Consistorio el que, según han avisado, "tiene la obligación de ordenar el derribo como única medida posible para restablecer la legalidad urbanística". "No se trata solo de tirar un edificio, sino de recuperar la biodiversidad de una de las joyas del Mediterráneo andaluz", han recalcado.

UN DERRIBO LLEVADO A LOS PRESUPUESTOS

La entidad ha incidido en el protocolo de colaboración firmado en 2011 entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía para establecer un reparto de tareas de cara a la recuperación del paraje, por el que el Estado se encarga de la demolición y el desescombro, mientras que la Junta asume la restauración ambiental y la gestión de los residuos.

De este modo, Greenpeace ha exigido que los presupuestos públicos 2026/2027 "reflejen ya las partidas necesarias para devolver la playa protegida a su estado original". Según las estimaciones de la asociación, el coste de derribar el hotel y restaurar el paraje superará los siete millones de euros.

"El clamor popular es claro: necesitamos pasar página ya, que empiecen a caer escombros y que la naturaleza vuelva a conquistar el territorio que en su día le fue arrebatado. A pesar de las maniobras dilatorias del Ayuntamiento, esta victoria demuestra que la fuerza ciudadana es imparable", ha añadido Berraquero.

Por su parte, la directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, ha considerado que esta victoria "tiene un solo dueño: las miles de personas que, durante décadas, nos negamos a dar por perdida la batalla contra el 'ladrillazo' depredador".

"Ahora exigimos las excavadoras ya y un plan de restauración que devuelva el entorno natural a su estado original. En un contexto político en el que se ha aceptado desregular y debilitar las leyes, la pelea para proteger la biodiversidad y restaurar nuestro territorio sigue viva, pero hoy celebramos algo enorme: la movilización ciudadana ha frenado en seco la codicia empresarial. Ganó la naturaleza, nuestro tesoro más preciado", ha añadido Saldaña.