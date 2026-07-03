Fernández-Pacheco inaugura en Macael (Almería) el Parque Minero, "nuevo espacio turístico" ligado al mármol

El consejero en funciones de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, en la inauguración del Parque Minero de Macael (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

MACAEL (ALMERÍA), 3 (EUROPA PRESS)

El consejero en funciones de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha participado este viernes en la inauguración del Parque Minero de Macael (Almería), un "nuevo espacio turístico" impulsado por la Junta de Andalucía con una inversión cercana a los dos millones de euros que permitirá poner en valor "el patrimonio minero e industrial ligado al mármol y reforzar la oferta de turismo de interior del Valle del Almanzora".

Durante su intervención, Fernández-Pacheco ha destacado que "este viernes no se inaugura sólo un nuevo recurso turístico; sino que abre las puertas de un espacio que cuenta la historia de un pueblo que ha sabido convertir una riqueza natural en una forma de vida, en una cultura y en una seña de identidad conocida dentro y fuera de Andalucía". El consejero ha subrayado que "Macael no se entiende sin el mármol", porque "han sido generaciones las que con su trabajo han convertido el mármol blanco de Macael en un referente internacional".

El nuevo Parque Minero permite recorrer las canteras a través de espacios como la Escalera del Vértigo, sus dos miradores o la sala de visión inmersiva, además de conectar el enclave con el Museo del Mármol y otros elementos patrimoniales del municipio. Todo ello, con la idea, según ha detallado, de "diversificar la economía local, generar nuevas oportunidades y atraer visitantes durante todo el año".

GENERAR NUEVAS OPORTUNIDADES

Fernández-Pacheco ha asegurado, en este sentido, que el proyecto demuestra la apuesta del Gobierno andaluz por un modelo que "protege el patrimonio mientras genera oportunidades, pone en valor la historia de toda una comarca para construir futuro y convierte el turismo de interior en un motor de desarrollo rural".

Asimismo, ha recordado el compromiso de la Junta con el sector del mármol, reflejado en la aprobación el pasado mes de febrero del Plan de Restauración y del Plan de Gestión de Residuos de las canteras de Macael, que moviliza una garantía económica de 10,7 millones de euros para compatibilizar la actividad minera con la recuperación ambiental del entorno hasta 2041.

El consejero ha felicitado al Ayuntamiento de Macael, a la Diputación Provincial y al conjunto del sector del mármol por hacer posible un proyecto que, según ha afirmado, "se convertirá en un referente del turismo industrial en España y en una nueva razón para visitar Macael y sentirse orgulloso de lo que representa".

El alcalde de Macael, Raúl Martínez, ha agradecido el compromiso de la Junta con un proyecto que pone en valor "lo más preciado" del municipio. "Estoy convencido de que este Parque Minero, que acerca al visitante a nuestras raíces y a la historia del mármol blanco, marcará un antes y un después para el turismo de interior de la provincia de Almería", ha afirmado.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial, José Antonio García Alcaina, ha felicitado al Ayuntamiento y Junta por su colaboración en hacer realidad este proyecto y ha puesto de relieve que "esta una nueva infraestructura convierte a Macael en referente indiscutible del turismo de aventura en el destino 'Costa de Almería' con este espectacular complejo de pasarelas y miradores".

En este contexto, ha destacado que este enclave "permite al visitante vivir una experiencia única para admirar las entrañas del oro blanco de Macael como nunca antes nadie había visto y comprender su valor histórico, social y emocional". "Es un antes y un después en el turismo industrial al sellar un épico punto de inflexión para la oferta cultural y turística de la comarca y siempre contará con el apoyo de Diputación para difundirlo y potenciarlo, así como el gran legado de la cultura del mármol", ha concluido.