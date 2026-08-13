La Guardia Civil movilizó a más de 200 agentes en Almería para el eclipse en un operativo sin incidentes significativos

Un agente de la Guardia Civil durante el dispositivo de seguridad desplegado con motivo del eclipse en la provincia de Almería. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil desplegó más de 200 efectivos durante el eclipse en la provincia de Almería y garantizó la seguridad de cerca de 8.000 personas y la circulación de 2.200 vehículos en los lugares de mayor afluencia, sin que se registraran incidentes significativos.

Entre los lugares de mayor afluencia destacó la zona de Cabo de Gata, concretamente la playa de Cabo de Gata, La Fabriquilla y el Torreón de San Miguel, con más de 6.500 personas y 1.800 vehículos. También figuraron entre los puntos de mayor afluencia el parque temático Oasys MiniHollywood, en Tabernas, y Mesa Roldán, en Carboneras.

El dispositivo especial de prevención y seguridad tuvo como principales objetivos garantizar la seguridad en las aglomeraciones de personas y la circulación de vehículos para evitar cualquier accidente de circulación, además de prevenir cualquier tipo de incidente derivado del alto riesgo de incendio que suponían las altas temperaturas registradas en la provincia.

El operativo se coordinó desde el Puesto de Mando establecido en la jefatura de la Comandancia de Almería y a través del Centro Operativo de Servicios (Central COS), donde se atendieron todas las llamadas de emergencia del teléfono 062 y se movilizó a las patrullas en servicio según las necesidades, según ha informado la Guardia Civil en una nota.

La Comandancia ha destacado la "paciencia y conciencia de la situación" de la ciudadanía pese a las altas temperaturas que se registraron, así como su adaptación en todo momento a las indicaciones transmitidas por los agentes, incluso en situaciones en las que se completaron las zonas de aparcamiento y tuvieron que volver sin llegar a apearse de los vehículos.

Por otro lado, la Guardia Civil detectó el vuelo de tres drones sin autorización y propuso para sanción ante las autoridades aeronáuticas a dos personas por su uso sin autorización, así como por la grabación de imágenes en zonas públicas.

En el dispositivo participaron patrullas territoriales de seguridad ciudadana, patrullas del Subsector de Tráfico, la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), el Equipo de drones y anti drones (Pegaso), la Intervención de Armas y Explosivos (IAE), unidades de Protección de la Naturaleza (Seprona) y el Servicio Marítimo Provincial (SMP).