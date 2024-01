Gustavo M. Sabugal Rodelgo enseña en '31 días de vivir sin ti' que "perder a alguien forma parte de la vida"

ALMERÍA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El autor Gustavo M. Sabugal Rodelgo ha publicado '31 días de vivir sin ti', una obra con la que pretende "acompañar al lector en cualquier proceso de duelo" y en la que plantea el debate sobre "la diferencia de perder a alguien porque ya es su hora, a ver cómo se marcha un ser querido antes de tiempo".

Se trata, según ha indicado en una nota la editorial Círculo Rojo, de "un libro lleno de momentos nostálgicos" que "pueden parecer tristes", si bien el autor "nos enseña a que convivir con los recuerdos es la única manera de superar una pérdida".

El sello de autoedición apunta que fue la propia experiencia del autor lo que le llevó a escribir la obra. En concreto, la pérdida de su sobrino y el recuerdo vivo que dejó entre sus seres queridos fue "la fuerza que le llevo a sentarse en frente de una hoja en blanco y llenarla de esperanza y de cine".

Su gusto por la filmografía ha hecho que este libro "esté lleno de toques y de momentos cinematográficos para que el lector pueda emocionarse al igual que él mismo ha hecho a lo largo de su vida viendo todas esas películas que le han traspasado la piel".

Sabugal "aterriza, por primera vez, en el mercado editorial para quedarse con una obra que utiliza un lenguaje sencillo y sin pretensiones, permitiendo que todos los que han perdido a un ser querido o sean amantes del cine, puedan disfrutar con sus palabras".

"Intentamos a menudo y muchas veces conseguimos que esa pérdida no solo tenga sentido, sino que además nos sirva de algo, poco o mucho. Lo primero se me da muy mal; solo encuentro sentido a la muerte de las personas a las que he querido cuando biológicamente 'les toca'. Lo segundo, que nos sirva de algo, supone un consuelo para muchos de nosotros, y yo no soy una excepción", dice el autor.

Gustavo M. Sabugal Rodelgo nació en 1964 en Madrid. Reside en Aranjuez desde 1992. Es médico de familia y trabaja en un pequeño pueblo de la comunidad de Madrid. Se considera una persona "absolutamente del montón, en poco notable y en nada sobresaliente".

El autor asegura que "gran parte de la escasa cultura que posee se la debe a la excesiva cantidad de películas que ha visto a lo largo de su vida, especialmente de cine clásico", según apunta la firma editorial. Entre sus virtudes destaca la de "emocionarse a menudo viendo muchas de esas películas y la de tener buena memoria para recordar determinadas escenas y diálogos".