Hallado el cuerpo sin vida de un hombre en el portal de una urbanización en El Ejido (Almería)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia de EPES. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un cadáver ha sido hallado durante la madrugada de este sábado, 14 de noviembre, en la entrada de una urbanización en Almerimar, ubicada en el término municipal de El Ejido (Almería).

Según ha adelantado La Voz de Almería y ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el 112 recibió un aviso pasadas las 05,00 horas de la madrugada en el que un testigo informaba sobre la presencia de un hombre tumbado en el portal de una urbanización en la calle Bitágoras que "parecía herido".

Hasta el lugar de los hechos, se movilizaron a efectivos Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios, siendo estos últimos quienes han confirmado a la sala coordinadora el fallecimiento del varón. De momento, se desconocen las circunstancias de la muerte y se ha activado el protocolo judicial para esclarecer los hechos.