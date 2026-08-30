Herido un hombre con quemaduras al arder una caseta prefabricada en una zona de invernaderos de Níjar

ALMERÍA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido con quemaduras al incendiarse este pasado sábado, 29 de agosto, por la noche una caseta prefabricada en Níjar (Almería), según ha informado en un comunicado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El teléfono 112 recibió poco después de las 22,20 horas de este sábado el primero de varios avisos de ciudadanos que llamaban para pedir ayuda porque, según indicaban, ardía una caseta prefabricada situada en una zona de invernaderos próxima a la carretera AL-3112, sobre el kilómetro 7.

La sala coordinadora de emergencias activó entonces a los Bomberos de Levante, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los sanitarios desplazados a la zona han confirmado al 112 que un varón de 48 años ha resultado herido con quemaduras y trasladado al Hospital Torrecárdenas de Almería.

Los bomberos, por su parte, han indicado que en el incendio ha ardido una caseta prefabricada, una palmera y los techos de varios invernaderos, según han explicado también desde el 112.