Registrados tres seísmos de magnitud entre 2 y 3 en las provincias de Granada y Jaén desde la medianoche de este sábado

Mapa de la provincia de Granada con la señalización del epicentro de un seísmo sentido en Churriana de la Vega. - IGN

GRANADA/JAÉN 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres seísmos de una magnitud de entre 2 y 3 mbLg se han dejado sentir desde la medianoche de este sábado, 29 de agosto, en puntos de las provincias de Jaén y Granada, donde el pasado 14 de agosto comenzó una serie sísmica con origen en Alhendín.

En concreto, y según la información aportada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y consultada por Europa Press, en la provincia de Jaén la tierra ha temblado a las 2,40 horas de la madrugada con un seísmo de magnitud 3 con epicentro a cero kilómetros de profundidad al norte del término de Huelma.

Apenas unos minutos más tarde, a las 2,53 horas, se ha producido otro seísmo, de 2,4 mbLg con epicentro a un kilómetro de profundidad al sureste del término municipal jiennense de Torres.

Por otro lado, en la provincia de Granada se ha registrado un terremoto superficial de 2,3 mbLg a las 8,57 horas de la mañana de este sábado con epicentro al noroeste del municipio de Churriana de la Vega que, según la información que aporta el IGN, se ha sentido en Granada.

SERIE SÍSMICA DE ALHENDÍN

La serie sísmica de Alhendín (Granada) comenzó el viernes 14 de agosto con un seísmo de Mw 3,7 en la tarde de esa jornada, y ha tenido sus momentos de mayor tensión con dos terremotos de Mw 4,8 en la madrugada del día 15 y en la mañana del martes 18, cuyos epicentros fueron determinados en Alhendín y Gójar-Otura.

Estos terremotos no solo provocaron gran alarma entre la población, de forma que muchos vecinos se echaron a las calles, sino que, además, dejaron tras de sí daños materiales --grietas en muros y paredes, desprendimientos de cornisas, sombreros de chimeneas y otros elementos de las fachadas de los inmuebles--, personas heridas leves y aún hay ciudadanos desalojadas de sus viviendas debido a daños materiales que están en proceso de evaluación y/o reparación.