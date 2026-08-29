Más de 260 municipios llaman a manifestarse el 2 de septiembre frente a sus ayuntamientos en apoyo a Ceuta

Varias personas durante una manifestación para protestar por la situación provocada por la llegada masiva de migrantes, a 27 de agosto de 2026, en Ceuta (España).- Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 260 municipios han respaldado de manera oficial concentraciones ciudadanas frente a sus ayuntamientos, previstas para el 2 de septiembre a las 20.00 horas --coincidiendo con el Día de Ceuta--, secundando la iniciativa 'Por Ceuta' en apoyo a la ciudad autónoma tras la crisis migratoria.

El llamamiento ha instado a la población a que se congregue frente a sus respectivos ayuntamientos, mientras que en el caso de Madrid capital, la manifestación se ha convocado frente al Congreso.

La iniciativa 'Por Ceuta', que tuvo su origen en redes sociales, ha ordenado a través de su web las convocatorias ciudadanas en los distintos municipios y está informando sobre cómo organizar las protestas. En la página se detalla qué ayuntamientos han convocado la manifestación y cuáles obedecen al llamamiento de las redes sociales.

Entra aquí para ver el mapa.

Por su parte, la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha exhortado a los municipios españoles a secundar la manifestación ciudadana convocada en redes que tendrá lugar en Ceuta.

Al menos serán 260 las poblaciones, destacando a la ciudad hermana de Melilla, que han confirmado su participación, además de la prevista en Bruselas, frente al Parlamento Europeo, a la espera de otros municipios que se sumen a esta ola de apoyo.

ANDALUCÍA

Málaga es la provincia que más concentraciones prevé en toda Andalucía, con protestas programadas en la capital y en los municipios de Mijas, Rincón de la Victoria, Benalmádena, Nerja, Benahavís, Fuengirola, Alhaurín de la Torre, Vélez, Marbella, Ronda, Torremolinos, Estepona, Antequera y Coín.

En Sevilla, se prevén en Écija, Utrera, La Rinconada, Alcalá de Guadaira y Tomares, además de en la propia capital frente a la fachada principal del ayuntamiento, en la Plaza Nueva.

En Almería, además de la capital, se han sumado a las protestas los municipios de Roquetas de Mar, Berja, Albox, Macael, Olula del Río y Huércal-Overa.

Por su parte, en Cádiz, contando con la capital, también se han unido Chiclana de la Frontera, Barbate, Villamartín, Rota, El Puerto de Santa María, Algeciras, Los Barrios, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, Ubrique y Tarifa.

En Granada, de manera oficial se han convocado en Santa Fe, Motril y Almuñécar, a parte de la propia ciudad de Granada. Las manifestaciones en Huelva se concentrarán en la propia ciudad y en Aracena, La Palma del Condado e Isla Cristina.

BALEARES

Respecto a las Islas Baleares, en Mallorca, el Ayuntamiento de Palma se ha sumado a la convocatoria ciudadana, secundada por la FEMP, para concentrarse frente a su casas consistoriales. En Ibiza también se ha convocado la concentración.

CANARIAS

Se prevé que las manifestaciones en Canarias comiencen a las 19.00 horas (hora local), siguiendo la convocatoria ciudadana que emplaza las protestas en cuatro municipios de sus islas. En Tenerife se ha convocado la protesta frente al ayuntamiento de Santa Cruz.

Por su parte, en Gran Canaria se han organizado dos convocatorias, una de ellas en Las Palmas, en la Plaza de Santa Ana, y la otra en Telde, en la Plaza de San Juan. Fuerteventura ha situado su convocatoria junto al consistorio de Puerto del Rosario; y en Lanzarote, la capital, Arrecife, acogerá la concentración la convocada en redes sociales.

COMUNIDAD VALENCIANA

Respecto a la Comunidad Valenciana, en Valencia, además de en la capital, la convocatoria ha llegado a los municipios de Torrent, L'Alcúdia de Crespins, Llocnou de la Corona, Gandía, Carcaixent, Burjassot y Sagunto.

En Castellón, hay concentraciones previstas a las 20.00 horas en los municipios de Castellón de la Plana, Nules, Segorbe, Almassora y Burriana.

En la provincia de Alicante, donde mayor número de congregaciones se prevén dentro de la Comunidad Valenciana, se ha convocado en los municipios de Jávea, El Verger, Guardamar del Segura, Elche, Teulada, Santa Pola, Elda, Benidorm, Calpe, Pilar de la Horadada, Almoradí, Cox, Granja de Rocamora, Torrevieja, Orihuela, Callosa de Segura, Catral, Redován, Albatera, Sax, Callosa d'en Sarrià, Finestrat, Villajoyosa y Polop de la Marina, además de la manifestación emplazada en la propia capital.

COMUNIDAD DE MADRID

Las manifestaciones en la Comunidad de Madrid las encabeza la convocatoria oficial de protesta frente al Congreso de los Diputados. Con el mayor número de convocatorias entre las comunidades autónomas, en Madrid hay llamamientos en Alcalá de Henares, Alcobendas, Algete, Becerril de la Sierra, Boadilla del Monte, Brunete, Colmenar Viejo, Colmenarejo, El Escorial, Galapagar, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Las Rozas, Majadahonda, Moralzarzal, Paracuellos del Jarama, Pozuelo de Alarcón, San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes, Torrelodones y Tres Cantos.

Ya en la zona sur de la Comunidad, se han convocado en Aranjuez, Arganda del Rey, Arroyomolinos, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Humanes de Madrid, Leganés, Loeches, Móstoles, Pinto, Torrejón de la Calzada, Torres de la Alameda, Villaviciosa de Odón.

CANTABRIA

En Cantabria, se prevén congregaciones frente a los ayuntamientos de Castro Urdiales, El Astillero, Santander y Santoña.

CASTILLA-LA MANCHA

Respecto a Castilla-La Mancha, en Toledo se han hecho llamamientos en la propia capital y en Bargas, Casarrubios del Monte, Dosbarrios, Illescas, Madridejos, Quintanar de la Orden, Seseña, Talavera de la reina, Villatobas y Yepes.

Asimismo, en Albacete hay convocadas protestas en la propia ciudad capital de la provincia, en Caudete y en Villarobledo, frente a sus ayuntamientos. Por su parte, en la provincia de Cuenca se ha citado para la manifestación oficial en Horcajo de Santiago y en la propia capital. En Guadalajara hay llamamientos en El Casar, Torrejón del Rey y la capital.

CASTILLA Y LEÓN

En la comunidad castellanoleonesa, en Valladolid están emplazadas concentraciones en Arroyo de la Encomienda, y en su capital. En León las protestas se emplazan en los municipios de Astorga, Carracedelo, La Virgen del Camino, Ponferrada y la propia ciudad de León. Por su parte, en Salamanca se han convocado en Béjar, Guijuelo y en la Plaza Mayor de la capital salmantina. En Ávila hay llamamientos en Arévalo y la capital y en las provincias de Burgos y Soria se prevé que las manifestaciones tengan lugar en sus capitales.

CATALUÑA

Respecto a Cataluña, en Barcelona hay protestas convocadas en Badalona, Cornellà de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Terrassa y en la propia Ciudad Condal. Por su parte, en Tarragona hay convocatorias en los ayuntamientos de Reus y la capital. Asimismo, en las provincias de Girona y Lleida se prevé que las manifestaciones tengan lugar en sus capitales.

EXTREMADURA

Para Extremadura, en Badajoz hay convocatorias previstas en la capital pacense, así como en Mérida y en los municipios de Azuaga, Don Benito, Fregenal de la Sierra, Los Santos de Maimona y Montijo. En Cáceres hay concentraciones en la capital y en Casar de Cáceres.

GALICIA

Respecto a Galicia, en A Coruña hay convocatorias de protesta en Ferrol, Santiago de Compostela y en la capital. Asimismo, en Pontevedra habrá concentraciones en los municipios de Vigo y su capital.

LA RIOJA

Por su parte, en La Rioja hay manifestaciones emplazadas en los municipios de Calahorra, Haro y Logroño.

MURCIA

En la Región de Murcia se prevén congregaciones en Águilas, Alcantarilla, Archena, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cieza, Jumilla, Lorca, Mazarrón, Molina de Segura, San Javier, Torre Pacheco, además de la propia capital.

NAVARRA Y PAÍS VASCO

En la Comunidad Foral hay llamamientos emplazados frente a los ayuntamientos de Pamplona y Tudela. Se han convocado manifestaciones frente a los ayuntamientos en las ciudades de Bilbao, San Sebastián y Vitoria.

PRINCIPADO DE ASTURIAS

Las protestas emplazadas en Asturias tendrán lugar en Gijón, Pola de Lena y Oviedo.