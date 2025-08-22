Los hosteleros de Almería rechazan una doble feria del mediodía en dos espacios: "Dividir y vencer nunca ha funcionado"

Archivo - Un ambigú de la feria del mediodía de la Feria de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal), Pedro Sánchez-Fortún, se ha mostrado contrario a la idea de realizar de cara a 2026 una doble feria del mediodía que tenga como escenario el recinto ferial de la Vega de Acá y el centro de la ciudad si bien apuesta a darle "una vuelta" a este evento para que tenga "más comodidad" y "ambiente" entre quienes acudan a disfrutar de él.

"Dividir y vencer nunca ha funcionado bien", ha reflexionado en declaraciones a Europa Press el presidente de Ashal ante la propuesta formulada por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez (PP), para asumir por parte del Ayuntamiento el montaje de más casetas en el recinto ferial tanto para animar la feria de la noche como para desarrollar una segunda feria del mediodía junto al río Andarax.

Sánchez-Fortún ha valorado la idea del montaje municipal de casetas el próximo año para hacer funcionar la feria de la noche, dado que "es una losa que lleva el casetero desde el inicio que le hace muy complicado levantar la feria con la facturación que se hace". No obstante, se ha mostrado contrario a que estas instalaciones se empleen para una segunda feria del mediodía alejada del casco histórico.

"Cuando se lleva una actividad a un sitio y la misma actividad se desarrolla en otro distinto, normalmente ni funciona uno ni funciona el otro", ha indicado antes de recordar que, en su origen, la feria del mediodía se creó para dar a los hosteleros y comerciantes del centro la posibilidad de tener unos mayores ingresos durante la época estival ya que "normalmente el centro de Almería en verano es tranquilo".

Aunque desde Ashal se han mostrado dispuestos a abordar este asunto, han dejado claro que "no contemplamos que la feria del mediodía se vaya del centro de Almería", dado que otros intentos similares en el pasado han resultado infructuosos al no darse suficiente "ambiente" al mismo tiempo en dos espacios diferentes.

"Creemos que no se la deben llevar del centro y que la feria de la noche puede funcionar por sí sola si se hacen una serie de cambios que son necesarios", ha añadido Sánchez-Fortún, para quien sería un "error" sacar la celebración del centro de la ciudad, donde tiene "identidad propia" y un propósito económico.

"OPTIMISMO" ANTE UN VERANO "TRANQUILO"

En cuanto a la feria que arranca este mismo viernes y se prolongará hasta el 30 de junio, el presidente de los hosteleros almerienses ha asegurado que se afronta con "optimismo, esperando que sea una buena feria" y que "la gente salga a disfrutar de todas las actividades" ante un verano "un poco más tranquilo que el año anterior" en cuanto al consumo.

"Esto puede servir para tapar un poco ese huequecito que se ha quedado con esa bajada de ingresos", ha estimado el representante de Ashal, quien basándose en el contacto con sus asociados contemplan una bajada de la facturación de entre "un 25 y un 30 por ciento" respecto a los meses de julio y agosto de 2024.

Con ello, confía en que la reorganización de la feria del mediodía, afectada por las obras del Paseo de Almería, ayude a cumplir las expectativas tras haberse desplazado tres de los ambigús a la rambla Federico García Lorca. "A nosotros nos hubiese gustado que esos tres ambigús estuviesen ubicados en la zona que está terminada, en la parte superior del paseo", ha señalado antes de lamentar que tampoco se hayan podido instalar terrazas en dicha zona.

Pese a todo, cree que sin ser la solución "idónea", podría contribuir a fomentar el ambiente festivo y hacer atractiva la feria también para el sector hotelero, que aún espera las reservas de última hora en el centro de la capital ya que los trabajos de remodelación del Paseo han hecho que los huéspedes opten este año por los establecimientos más periféricos.

En cualquier caso, Sánchez-Fortún confía en que las cifras de ocupación de este año puedan acabar siendo similares a las de 2024 ante la ligera subida registrada en junio y la leve caída de julio. "Agosto se va comportando medianamente bien, igualando los números del año pasado", ha dicho.