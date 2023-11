Hosteleros de Almería reclaman control de eventos en "espacios singulares" y cortijos donde las inspecciones "no llegan"

ALMERÍA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal), Pedro Sánchez-Fortún, ha reclamado a las administraciones públicas un mayor control sobre viviendas que son "patrimonio histórico de la ciudad", "cortijos habilitados" y otros "recintos peculiares" donde se celebran eventos pese a que se encuentran "fuera de toda norma o ley reguladora" y a los que las inspecciones rutinarias "no llegan nunca".

"Lo que queremos es trabajar en igualdad, con las mismas condiciones", ha indicado Sánchez-Fortún, quien en declaraciones a Europa Press ha asegurado que la inspecciones rutinarias sobre los locales y restaurantes se han intensificado tras los hechos acontecidos hace un mes de Murcia, donde murieron 13 personas durante el incendio de unas discotecas con presuntas irregularidades en sus permisos.

De este modo, ha recordado que "si un empresario de la hostelería legalmente establecido intentase hacer cualquier actividad similar en un espacio singular" debería enfrentarse a una "enorme cantidad de trámites y adaptaciones, desde cumplimiento de la normativa de accesibilidad hasta número de aseos acordes con el aforo estimado"", ha comparado Sánchez-Fortún.

El representante de la patronal hostelera ha incidido en las "ingentes cantidades de dinero" que se invierten en el diseño, decoración y accesibilidad de un espacio reglado para cumplir con las normativas, por lo que asegura que los empresarios se quedan "a cuadros" a ver "imágenes de fastuosas celebraciones" en otros lugares donde, según entienden, no se producen este tipo de inspecciones.

"Si un local, edificio o inmueble no tiene una licencia de actividad para un uso determinado, ese uso no puede llevarse a cabo. Y, sobre todo, mucho menos, por quienes tienen que ser los garantes del cumplimiento de esa norma", ha añadido tras hacer referencia a la "participación una administración pública". "La barra libre de las desigualdades tiene que acabar", han apostillado.

En un artículo de opinión remitido a los medios, ha incidido en que precisamente estos "aliados" son quienes "en muchas ocasiones nos arrojan los ejemplos que suponen los mayores despropósitos". "Hemos denunciado en innumerables ocasiones esta situación. No vamos a señalar a nadie hoy, porque todos sabemos quiénes, cuándo y dónde; pero sí lanzamos un ruego, una advertencia y una exigencia", ha dicho.

REVISIONES EN LOCALES NO DECLARADOS

El presidente de la patronal hostelera se ha mostrado de acuerdo con que se realicen inspecciones en locales y establecimientos, si bien ha reclamado que se efectúen también a los espacios que se encuentran "a la vista de todos" sin estar "dados de alta", y no solo a los que figuran en los registros porque tienen declarada su actividad. "Las administraciones miran los locales que están en sus listas, pero no a los que no aparecen", ha incidido.

Con ello, ha reconocido que en las últimas semanas se ha producido un mayor número de inspección de locales "in situ", lo que ha permitido evaluar las instalaciones y comprobar que están acorde con las licencias; unos controles "normales" que hasta ahora, según ha estimado, se habían producido con mayor frecuencia tras una denuncia.

No obstante, también han apreciado que en algunas de estas inspecciones se han efectuado peticiones o demandas por parte de los representantes de las administraciones con "cuestiones inasumibles" y que están "fuera de lo que la ley exige", por lo que ha pedido también que las exigencias de estas visitas se ciñan a la norma.

"Lo que queremos son las mismas reglas de juego para todos. Si hay alguien que así incumple, estaremos al lado de la administración", ha trasladado Sánchez-Fortún, para quien la situación de Almería dista de la que existe en la región murciana, no solo por la normativa existente a nivel local y autonómico, sino por la ausencia de "macroespacios en los que no se cumple nada".