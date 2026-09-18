La II URCI Cup congrega en Almería hasta 700 jugadores de balonmano en 72 partidos hasta este domingo

Cartel de la II Urci Cup 2026. - URCI CUP

ALMERÍA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El CD URCI Almería ultima la segunda edición de la URCI Cup, una cita de pretemporada que reunirá en la capital almeriense a entre 650 y 700 jugadores y jugadoras de balonmano base hasta el próximo domingo en el Palacio de los Juegos Mediterráneos y el Pabellón del Colegio San Indalecio en La Cañada.

Como antesala del torneo, este viernes se celebra una jornada previa con cinco encuentros en el Pabellón del Colegio San Indalecio en La Cañada, según ha indicado la organización en una nota.

El programa principal de la URCI Cup tendrá 41 encuentros el sábado y 26 el domingo. Ambas jornadas comenzarán a las 9,00 horas y los partidos se disputarán simultáneamente en las dos pistas del Palacio y en el Pabellón del Colegio San Indalecio en La Cañada.

Los encuentros contarán con arbitraje de la Federación Andaluza de Balonmano. En el bloque de competición que comprende la previa del viernes y la jornada del sábado participarán 28 equipos; el domingo lo harán 19. Competirán las categorías alevín, infantil, cadete y juvenil, tanto masculinas como femeninas.

Junto al CD URCI Almería participarán BM Roquetas, BM Carboneras, UCAM Murcia, Córdoba BM, BM Cantera Sur, BM M5, BM Almuñécar y BM Águilas.

La URCI Cup nace con una doble finalidad: ofrecer a los equipos una prueba deportiva exigente antes del comienzo de la temporada y generar un espacio de convivencia entre jugadores, familias y clubes. La organización concede especial importancia "al respeto, la deportividad y el intercambio de experiencias, valores que forman parte del trabajo de cantera del CD URCI Almería".

El torneo cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, el Patronato Municipal de Deportes y la Delegación en Almería de la Federación Andaluza de Balonmano. La llegada de jugadores, técnicos y familiares reforzará además la proyección de Almería como sede de grandes encuentros de deporte base.