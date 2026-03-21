Inaugurado el programa 'Patios Abiertos' que cada fin de semana llevará el deporte a colegios de Almería

Inauguración de 'Patios Abiertos' en el CEIP Adela Días (Almería) - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El CEIP Adela Díaz ha acogido en la mañana de este sábado la inauguración del programa 'Patios Abiertos'. Esta iniciativa municipal busca reunir a niños y familiares en centros escolares de toda Almería mediante talleres preparados para hacer deporte y fomentar la convivencia.

En una nota emitida por el Ayuntamiento de Almería han relatado el estreno de esta iniciativa, mediante la cual, el concejal de Ciudad Activa, Antonio Casimiro, ha participado en la plantación de seis algarrobos en los jardines de colegio, en una acción promovida por la Plataforma Nueva Andalucía Barrio Amable.

Los monitores de 'Vereda Colectivo' han dinamizado lo que según Casimiro, se ha tratado de "la integración de los centros escolares con el barrio. Según ilustra la nota, en el colegio han convivido niños practicando deportes, un monitor que ha enseñado juegos tradicionales, otros que pintaban e inculuso "simples charlas".

'Patios Abiertos' se celebrará cada fin de semana en los colegios 'Adela Díaz', en Nueva Andalucía; 'Rafael Alberti', en Ciudad Jardín y 'San Gabriel', en Regiones. El concejal de Ciudad Activa, Antonio Casimiro, afirma que desde el consistorio buscan fomentar "el uso compartido del espacio público como parte del día a día de nuestros vecinos". No solo de instalaciones deportivas, sino de "generar oportunidades reales para que cualquier persona, independientemente de su edad o su barrio, pueda moverse, encontrarse y convivir. Y que los espacios abiertos se conviertan en la cancha donde practicar la actividad física".

Antonio Casimiro ha estado acompañado, entre otros por, Umberto Zanesi, de la asociación Vereda Colectiva, y por representantes de la Plataforma Nueva Andalucía Barrio Amable, quienes han explicado las iniciativas de vida saludable que proponen, una de las cuales es, precisamente, la apertura de las instalaciones de los centros educativos para el barrio los fines de semana.

A partir de esta jornada, y durante el periodo escolar, los tres colegios de la ciudad -Adela Díaz, Rafael Alberti y San Gabriel- abrirán sus patios fuera del horario lectivo para convertirse en lugares accesibles de juego, deporte y encuentro, de toda la ciudad. El horario de apertura de los centros será: viernes, de 17,30 a 20,00 horas; sábados, de 11,00 a 13,30 horas y de 17,30 a 20,00 horas; y domingos, de 11,00 a 13,30 horas.

Este proyecto promovido por el Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería cuenta con la colaboración de entidades como 'Vereda Colectiva' y la 'Plataforma Nueva Andalucía Barrio Amable'. Y desde el gobierno municipal defienden que se trata de "una experiencia piloto que se quiere extender al resto de la ciudad y que esperan que crezca de forma sostenible para configurar una Almería activa, saludable y sostenible".