El incendio de Las Tres Villas (Almería) supera las 300 hectáreas a la espera de darse por estabilizado

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, acude al puesto de mando avanzado instalado en Las Tres Villas (Almería). - SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO

LAS TRES VILLAS (ALMERÍA), 25 (EUROPA PRESS)

El incendio forestal que se inició durante la tarde de este lunes en el término municipal de Las Tres Villas (Almería) ha superado ya las 300 hectáreas de superficie afectada a la espera de que los efectivos del Infoca y el resto de medios que actúan sobre el terreno puedan darlo por estabilizado.

Así lo ha trasladado el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, quien se ha desplazado al puesto de mando avanzado situado en las instalaciones de ITV de Las Tres Villas, desde donde se coordinan las tareas de extinción del fuego que ha alcanzado también el término de Nacimiento.

Martín ha señalado que el fuego que se originó sobre las 16,00 horas se propagó "rápidamente" en dirección al municipio vecino, lo que obligó a desalojar de forma preventiva determinadas viviendas en las que "había riesgo para las personas".

No obstante, ha apuntado la "favorable" evolución de los trabajos por parte de los miembros del dispositivo en el que también se integran más de 40 efectivos de la Guardia Civil así como un helicóptero aportado por el Ministerio para la Transición Ecológica.

El subdelegado ha señalado que el incendio también ha interrumpido temporalmente el tráfico ferroviario al verse afectada la línea entre Almería y Linares-Baeza, si bien antes de las 9,00 horas pudo restablecerse la comunicación para aquellos trenes procedentes o con destino Granada y Madrid.

El representante del Ejecutivo ha reconocido el "verano dramático" en materia de incendios que sufre el país, con siniestros "muy graves" como el que afectó a Los Gallardos, Bédar, Lubrín, Antas y Sorbas, que dejó 14 fallecidos. Con ello, ha vuelto ha pedir "máxima precaución" a la población para tomar precauciones y seguir las instrucciones de las autoridades ante la presencia de fuego.