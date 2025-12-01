Una "incidencia técnica" obliga a cancelar los vuelos matinales entre Almería y Sevilla este lunes

Archivo - Pasajeros toman un vuelo en el Aeropuerto de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una "incidencia técnica" en el avión de Air Nostrum que tenía previsto realizar en la mañana de este lunes las conexiones aéreas entre Almería y Sevilla, en ambos sentidos, ha obligado a cancelar las dos operativas con un total de 54 pasajeros afectados sin que dicha incidencia afecte a los vuelos de la tarde.

Fuentes de la compañía aérea han confirmado a Europa Press los motivos "técnicos" relativos al aparato que han impedido finalmente realizar el vuelo Almería-Sevilla de las 7,15 horas, que ha afectado a 23 pasajeros, así como el posterior, de las 9,55 horas, entre la capital andaluza y la ciudad más oriental de la región, con 31 usuarios.

En este sentido, desde la aerolínea se ha dado cuenta de las opciones planteadas a los pasajeros, tanto de manera alternativa para poder realizar el viaje por carretera o en operativas posteriores, así como de posible alojamiento, conexión con otros aeropuertos o devolución de importes.

La filial de Iberia mantiene para la jornada de este lunes su salida desde Almería con destino al aeropuerto de Sevilla de las 19,30 horas así como la operativa inversa de las 21,15 horas desde la capital hispalense hasta el aeródromo de El Alquián.