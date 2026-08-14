El Infoca despliega dos helicópteros y tres grupos de bomberos forestales en un incendio en Laujar de Andarax (Almería)

Helicóptero del Plan Infoca. - EMA INFOCA

LAUJAR DE ANDARAX (ALMERÍA), 14 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha desplegado dos helicópteros semipesados, tres grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un vehículo autobomba para combatir un incendio forestal declarado este viernes en Laujar de Andarax (Almería).

Fuentes del dispositivo han indicado a Europa Press que el fuego se ha declarado en torno a las 16,00 horas y que los medios se encuentran en la zona para las tareas de extinción.

El municipio alpujarreño ya registró otro incendio forestal el pasado 18 de julio en el paraje de La Capacidad, para el que el Infoca movilizó inicialmente 12 medios aéreos, 60 efectivos por tierra, dos vehículos autobombas, un equipo de mando y una unidad médica. Aquel incendio quedó controlado sobre las 22,00 horas de ese mismo día, poco más de cinco horas después de su declaración.