A prisión un miembro del 'clan de los Saules' tras entregarse por el crimen de Adra (Almería)

ALMERÍA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Berja ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de uno de los miembros del 'clan de los Saules' después de que se entregara a las autoridades por su presunta participación en la muerte a tiros de un joven de 22 años en su casa de la barriada de Puente del Río, en Adra (Almería), el pasado 2 de junio tras una discusión por el alto volumen de la música.

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha confirmado el arresto tras su entrega antes del pasado viernes --día que entró en la cárcel-- de uno de los dos supuestos implicados, según ha advertido, por el delito de homicidio relativo a la muerte por un disparo de escopeta del joven, y otro delito del lesiones, ya que otra persona también resultó herida.

La detención se practicó, según el subdelegado, "hace unos días", toda vez que la investigación "continúa" abierta y bajo secreto sumarial para "esclarecer los hechos definitivamente" que dieron lugar, a la madrugada siguiente, al incendio de cuatro viviendas que fueron abandonadas por 'Los Saules'.

Martín ha detallado además que se garantiza la seguridad ciudadana en la zona, a la que los miembros del clan anunciaron su vuelta tras abandonar las viviendas pasada cerca de una semana. "La valoración respecto de las situaciones es que hay tranquilidad, no hay ninguna circunstancia destacada y continúa la investigación", ha añadido el subdelegado de Gobierno.

Las familias del 'clan de Los Saules' se marcharon de Puente del Río, donde también ardió un coche unos días después junto a la parroquia. Posteriormente, se produjo un cruce de mensajes en redes sociales entre representantes de los implicados, algunos de ellos dirigidos expresamente al subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, y al alcalde de Adra, Manuel Cortés, para reclamar seguridad en la zona y evitar represalias.

Miembros del 'clan de Los Saules' lanzaron varios mensajes en vídeo a través de la red social TikTok en el que apuntaban que los hechos acaecidos se enmarcaban en un "accidente" al tiempo que reclamaban a las autoridades que facilitaran medios para poder volver a instalarse en sus viviendas o tener compensaciones por ellas para irse en otros municipios.

"Tenemos 22 hijos y estamos tirados en la calle", apunta uno de los interlocutores que se presenta como miembro del clan, quien asegura que "Los Lateros --familia a la que inicialmente se vinculó a la víctima-- se han ido de Adra" y que no quieren "más represalias", al tiempo que mostraban la intención de las familia de regresar a la zona.

'Los Saules', que también intercambiaron durante la pasada semana varios mensajes de audio de WhatsApp con la familia del fallecido en los que trasladaban públicamente a las autoridades su intención de volver a la barriada frente a cualquier tipo de consecuencia.

"Si ustedes no meten mano a esto, yo no quiero más desgracias por mi parte y por la de mi familia, no van a pasar. Si ellos quieren tomar justicia por sus manos, que la tomen", advertían ante la posibilidad de nuevas represalias.

Por su parte, y frente al anuncio de varios miembros de 'Los Saules' de volver a la barriada pasada más de una semana del crimen, la madre del joven tiroteado reclamó "justicia" ante el crimen que, según apuntó, se produjo en el interior de la propia vivienda a causa del alto volumen de la música, que habría molestado al atacante y otros allegados. Según su versión, los hechos se alejarían de un "accidente".

"Esto no ha sido un accidente, esto ha sido que han venido y lo han matado aquí en casa", manifestó la hermana de la víctima, quien cree que de haber sido un accidente, los propios involucrados "nos habrían ayudado" a darle auxilio. De igual modo, ha rechazado amenazas de ningún tipo por parte de la familia, que no es "vengativa", hacia 'Los Saules' y sí "justicia, que para eso está la ley".

La familia del fallecido, que se ha desligado del 'clan de los Lateros' pues aseguran ser conocidos como 'Los correcaminos', recalcó que "nunca" ha tenido problemas con 'Los Saules'.