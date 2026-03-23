La interprofesional Hortyfruta renueva a Juan Tomás Cano como presidente por otros dos años

Juan Tomás Cano renueva como presidente de Hortyfruta por dos años más. - HORTYFRUTA

EL EJIDO (ALMERÍA), 23 (EUROPA PRESS)

La Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía (Hortyfruta) ha celebrado su XIX asamblea general ordinaria en la que se ha reelegido a Juan Tomás Cano como presidente de la entidad por otros dos años.

La decisión, según ha indicado la interprofesional en una nota, "refuerza la continuidad de una estrategia centrada en la defensa de los intereses del sector y en la consolidación de herramientas clave como la extensión de norma en materia de calidad".

El presidente ha expresado su agradecimiento a todos los integrantes de Hortyfruta por su "confianza, apoyo y dedicación". La Asamblea, celebrada en El Ejido (Almería), constituye el principal órgano de decisión de la organización y ha servido para renovar el resto de órganos de gobierno así como para definir las principales líneas estratégicas del sector.

Durante la sesión además se han aprobado las cuentas anuales 2025, se han presentado las actividades desarrolladas durante el último ejercicio y se han ratificado los presupuestos, cuotas y baremos de representatividad para 2026, así como las principales líneas de actuación para el presente año.

Entre sus prioridades para 2026, la organización se marca el fortalecimiento de las relaciones institucionales, en especial con la Junta de Andalucía para avanzar en un convenio para el desarrollo del proyecto 'Gestión dinámica de la extensión de norma'.

A la vez que reclamará el restablecimiento de ayudas específicas para las organizaciones interprofesionales agroalimentarias (OIA), en línea con las previsiones existentes en el momento de la promulgación de la ley reguladora de las OIA andaluzas en el año 2005.

Debido a los crecientes problemas en materia de sanidad vegetal, que amenazan la producción, la calidad de los cultivos y la sostenibilidad del sector, Hortyfruta considera necesario que la Administración debe liderar y garantizar la implementación de medidas que permitan paliar y erradicar estas amenazas.

Si bien la entidad valora la creación de un grupo de expertos coordinado por la Delegación Territorial de Agricultura de Almería, considera que lo importante "es implementar las medidas que se decidan". Asimismo, Hortyfruta continuará pendiente de la correcta aplicación de la extensión de norma, clave para la percepción de calidad de los productos hortofrutícolas andaluces en el mercado.