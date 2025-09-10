La investigación del incendio en el hotel de Almería apunta a que fue "intencionado" por el propio herido

ALMERÍA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El hombre ingresado en la UCI del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería en estado "muy grave" a causa de las quemaduras sufridas en el incendio registrado en el Hotel Sevilla de la capital almeriense habría provocado el fuego de manera "intencionada", según los primeros indicios con los que trabajan los investigadores tras el análisis del lugar de los hechos.

La Policía Científica se ha desplazado hasta las instalaciones del establecimiento hotelero para inspeccionar el foco de las llamas y determinar su origen. Las primeras hipótesis señalan que el fuego se habría iniciado en el baño de una de las habitaciones, según han trasladado a Europa Press fuentes de la investigación.

Conforme al estudio preliminar realizado en la zona, los investigadores dan casi por descartado un posible carácter fortuito del incendio, aunque aún se desconoce la intencionalidad con el que se habría iniciado mismo. En este sentido, se estudia el posible uso de un líquido inflamable con el que se habrían avivado las llamas, que afectaron al supuesto autor.

Según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el suceso se ha producido sobre las 0,40 horas, cuando varios testigos han alertado de la presencia de humo y llamas en una habitación de un recinto hotelero ubicado en la calle Granada.

Hasta el lugar se han desplazado tres dotaciones con 12 bomberos de Almería, quienes a su llegada observaron que el fuego se había extinguido ya mientras que el establecimiento había sido desalojado por prevención.

También acudieron a la zona agentes de Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil. Los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud han evacuado a un paciente con heridas por quemaduras a un centro hospitalario.

Según fuentes de los servicios de emergencias, fueron nueve las habitaciones desalojadas durante la intervención, aunque los huéspedes pudieron regresar tras concluir las labores de extinción y ventilación del humo.